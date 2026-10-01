"Я пять раз говорил нет": Николас Кейдж рассказал о любимых фильмах и ролях, от которых отказывался

Николас Кейдж за десятилетия в Голливуде сыграл множество разноплановых ролей, но далеко не все предложения принимал сразу. В некоторых фильмах актер поначалу вообще не хотел сниматься, а другие со временем назвал среди самых любимых в своей карьере.

Николас Кейдж рассказал о любимых фильмах и ролях, от которых когда-то отказывался. Фото: Gerald Geronimo / Wikimedia Commons

Особенно показательна история с фильмом "Пегги Сью вышла замуж" режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Кейдж рассказывал, что ему не понравился сценарий и он не хотел участвовать в проекте. По словам актера, он пять или шесть раз отказался от предложения. Однако в конце концов согласился, а спустя годы его отношение к фильму изменилось. Кейдж заявил, что сейчас любит этот фильм и то, что они сделали в нем.

В то же время актер без колебаний называет свои любимые работы. В 2023 году во время разговора со Стивеном Колбером Кейдж назвал пять фильмов, которые особенно ценит: "Свинья", "Мэнди", "Воскрешая мертвецов", "Плохой лейтенант" и "Джо". При этом "Свинью" он назвал своим любимым фильмом из всех, в которых когда-либо снимался.

Отдельно Кейдж упоминал сценарии, которые считает особенными. К пятерке лучших, прочитанных за 45 лет карьеры, он отнес "Герой наших снов", "Поцелуй вампира", "Покидая Лас-Вегас", "Адаптацию" и "Воспитывая Аризону".

А уже в 2026 году актер рассказал, что в свое время отказался от роли в фильме Кристофера Нолана "Бессонница". По словам Кейджа, он также отвергал предложения Вуди Аллена и Пола Томаса Андерсона. В то же время Дэвид О. Расселл стал исключением: после предварительного отказа режиссер снова пригласил актера к работе, и Кейдж согласился.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Том Круз назвал фильмы, определившие его карьеру: среди них не только "Миссия невыполнима"