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Забыла мужа: Меган Фокс «застукали» за поцелуем с рэпером

Меган Фокс подтвердила свой новый роман

сегодня, 00:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Забыла мужа: Меган Фокс «застукали» за поцелуем с рэпером

комментарии / комментарии

Американская красотка Меган Фокс не горюет после разрыва с мужем Брайаном Остином Грином, с которым в браке прожила 10 лет. Актриса уже состоит в новых отношениях с известным рэпером Machine Gun Kelly. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сети уже месяц ходят слухи о том, что звезда "Трансформеров" закрутила роман с исполнителем. Недавно она появилась в новом клипе рэпера на песню "Bloody Valentine", где сыграла его сумасшедшую возлюбленную.

А на днях папарацци застукали пару, когда они выходили за ручку из одного бара в Лос-Анджелесе. Влюбленные сели в автомобиль, но прежде чем уехать, страстно поцеловались. Эти фотографии и стали доказательством нового романа актрисы. Официально Меган Фокс эту ситуацию не комментирует.

Впрочем, ее супруг тоже не теряет времени зря. Актера заметили в компании 25-летней пышногрудой модели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце мая 2020 года Меган Фокс подтвердила информацию о разводе со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайаном Остином Грином. Вместе с актером она воспитывает троих детей. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8425303/Megan-Fox-EXCLUSIVE-Actress-confirms-romance-Machine-Gun-Kelly-share-kiss.html
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