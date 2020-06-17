Забыла мужа: Меган Фокс «застукали» за поцелуем с рэпером

комментарии / комментарии

Американская красотка Меган Фокс не горюет после разрыва с мужем Брайаном Остином Грином, с которым в браке прожила 10 лет. Актриса уже состоит в новых отношениях с известным рэпером Machine Gun Kelly. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сети уже месяц ходят слухи о том, что звезда "Трансформеров" закрутила роман с исполнителем. Недавно она появилась в новом клипе рэпера на песню "Bloody Valentine", где сыграла его сумасшедшую возлюбленную.

А на днях папарацци застукали пару, когда они выходили за ручку из одного бара в Лос-Анджелесе. Влюбленные сели в автомобиль, но прежде чем уехать, страстно поцеловались. Эти фотографии и стали доказательством нового романа актрисы. Официально Меган Фокс эту ситуацию не комментирует.

Впрочем, ее супруг тоже не теряет времени зря. Актера заметили в компании 25-летней пышногрудой модели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце мая 2020 года Меган Фокс подтвердила информацию о разводе со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайаном Остином Грином. Вместе с актером она воспитывает троих детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!