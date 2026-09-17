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Зендея изменилась до неузнаваемости: актриса показала новый образ (ФОТО)

Зендея кардинально изменила прическу и показала новый образ на вечеринке Prada в Нью-Йорке.

17 сентября 2026, 21:07
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Slava Kot

Американская актриса Зендея удивила поклонников сменой прически. После длинных волн почти до талии и нескольких вариантов боба звезда решила еще больше укоротить волосы. Новый образ она продемонстрировала на вечеринке Prada Paradoxe во время Нью-Йоркской недели моды.

Зендея изменилась до неузнаваемости: актриса показала новый образ (ФОТО)

Зендея

Зендея на вечеринке Prada Paradoxe появилась с короткой стрижкой пикси. Волосы на затылке почти полностью открывают шею, тогда как сверху оставили мягкие кудри, уложенные вверх. К такой длине актриса пришла постепенно: в конце прошлого года она сделала стрижку между бобом и пикси, а затем постепенно укорачивала волосы.

Новая прическа заметно отличается от образов Зендеи во время промотура фильмов "Одиссея" и "Человек-паук". Тогда актриса носила длинные волны почти до талии. Вместе с парикмахером Кори Морено она создавала объемные укладки, а требуемой длины помогали достичь наращенные пряди.

Короткая стрижка изменила и общее впечатление образа. На вечеринке Prada Зендея выбрала зеленый свитер, розовую рубашку и коричневую комбинационную юбку с лаймовыми деталями. Вместо эффектных образов с длинными волосами на этот раз она сделала ставку на более легкую и игривую стилистику.


Макияж для актрисы традиционно создал Эрнесто Касильяс. Он использовал лавандовые оттенки, подчеркнул естественный тон кожи и прибавил легкий румянец. Для глаз визажист выбрал тени Dimensions Eyeshadow 01 Portrait, а для губ Prada Balm Noisette.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зендея обошла Марго Робби и Сидни Свиньи. Именно ее издание Fashion Beans назвало самой влиятельной актрисой Голливуда 2026 года.



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