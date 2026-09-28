Жена Буданова рассказала об отношениях с мужчиной (ФОТО)

Марианна Буданова редко рассказывает о личной жизни, однако в этот раз сделала исключение. Она объяснила, как вместе с мужем Кириллом Будановым поддерживает друг друга и находит время для общения, несмотря на войну и постоянную занятость.

Марианна и Кирилл Будановы

В комментарии для "ЖВЛ" Марианна отметила, что сама продолжает служить, поэтому смена должности мужа из главы ГУР на руководителя Офиса президента не стала для нее принципиальным изменением в повседневной жизни. По ее словам, они оба постоянно находятся в рабочем ритме, но пытаются находить короткие моменты для поддержки друг друга.

"Мы пытаемся находить определенные, скажем так, минутки, чтобы поддержать друг друга и иметь возможность в дальнейшем работать и приносить пользу нашему государству", — рассказала Марианна Буданова.

Она также подчеркнула, что во время войны многие украинские семьи испытывают схожие чувства — тревогу за близких, детей и собственную безопасность. По словам Марианны, именно поэтому важной остается взаимная поддержка.

Марианна Буданова

История отношений Марианны и Кирилла Будановых

Кирилл и Марианна Будановы вместе более десяти лет. Они познакомились 17 августа 2013 в поезде "Одесса — Киев". Впоследствии Кирилл пригласил Марианну на свидание, а осенью того же года пара вышла замуж.

После начала полномасштабного вторжения Марианна решила остаться в Украине и продолжила работу. В этот период она также была рядом с мужем, поддерживая его во время работы. Марианна Буданова имеет профессиональную связь с психологией. Она работает заведующей кафедрой юридической психологии в Национальной академии внутренних дел, имеет звание капитана полиции и степень доктора философии в области психологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена Буданова на Пасху "засветила" элитный платок.