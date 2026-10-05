Он сказал 12-летнему Рэю Брэдбери "Живи вечно": странная встреча, изменившая жизнь писателя

Рэй Брэдбери считал, что одна необычная встреча в детстве повлияла на всю его дальнейшую жизнь. В 1932 году 12-летний мальчик пришёл на ярмарку в американском Уокигане и познакомился с человеком, называвшим себя мистером Электрико.

Рэй Брэдбери с женой Мэгги в своем доме в Лос-Анджелесе, 1970 год. Фото: Los Angeles Times / UCLA Library, CC BY 4.0

Загадочный фокусник

По воспоминаниям писателя, мистер Электрико выступал в электрическом кресле, а затем подошёл к Брэдбери с наэлектризованным мечом. Он коснулся им плеч и носа мальчика и сказал: "Живи вечно". Эта фраза настолько запомнилась будущему автору, что спустя десятилетия он продолжал рассказывать о той встрече.

На следующий день Брэдбери снова пришёл на ярмарку. Мистер Электрико познакомил его с другими артистами, среди которых были татуированный мужчина, силач, акробаты и другие необычные персонажи. Некоторые из этих образов впоследствии нашли отражение в произведениях писателя.

Но самым удивительным стал эпизод их разговора. По словам Брэдбери, мистер Электрико заявил, что они уже встречались в прошлой жизни. Он якобы был другом мальчика во Франции в 1918 году, где погиб во время боёв в Аргоннском лесу. Фокусник утверждал, что теперь его знакомый вернулся в новом теле и с другим именем.

Встреча, которая стала началом

Брэдбери рассказывал, что после этого события начал писать и уже не смог остановиться. Образ ярмарки и её артистов позже вдохновил его на роман "Something Wicked This Way Comes" ("Что-то страшное грядет"), посвящённый загадочному карнавалу.

В то же время исследователи не нашли убедительных доказательств существования мистера Электрико. В рассказе Брэдбери также обнаружили несоответствия по некоторым датам. Поэтому неизвестно, насколько точно писатель спустя годы воспроизводил события своего детства. Однако сам он считал эту встречу одним из главных поворотных моментов своей жизни.

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