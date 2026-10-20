Громкий арест во Флориде: звезду украинских реалити Владиславу Роговенко задержали американские правоохранители

Известная украинская блогер и бывшая участница популярных телепроектов "Топ-модель по-украински" и "От пацанки до панянки" Владислава Роговенко оказалась под стражей в Соединенных Штатах Америки.

Блогерша Владислава Роговенко

Инцидент произошел в середине октября в штате Флорида. Как сообщает Broward County Crime Watch, "Владиславу Роговенко задержали 12 октября" в округе Бравард, инкриминируя ей домашнее насилие, а именно умышленное нанесение телесных повреждений или незаконный физический контакт. Пока официальные органы не разглашают всех деталей задержания, однако известно, что ситуация крайне серьезная.

Впоследствии появились подробности разыгравшегося конфликта в одном из местных торговых центров. Находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры, блогер "трижды ударила своего партнера, от которого более месяца назад родила дочь". Очевидцы вынуждены были вызвать оперативно вмешавшуюся полицию. Несмотря на то, что "бойфренд блогера подписал заявление, что не выдвигает ей обвинений", правоохранительная система США все равно инициировала уголовное производство. За совершенное звезде реалити "угрожает до года лишения свободы".

Кроме уголовного правонарушения, ситуация усложнилась из-за миграционного статуса знаменитости. На Роговенко было наложено федеральное иммиграционное задержание. Это означает, что "ее дело будут дополнительно рассматриваться иммиграционными органами США", которые детально проверят законность ее пребывания в стране и решат вопрос о возможной депортации. Именно поэтому "ее задержали без права внесения залога".

Следует напомнить, что Владислава Роговенко уже неоднократно попадала в эпицентр громких скандалов в Украине. Ранее она оказалась в базе сайта "Миротворец" из-за распространения сомнительных нарративов после обстрела больницы "Охматдет". Кроме того, блогер публично заявляла, что "дала взятку в размере 15 тысяч долларов", чтобы ее муж смог нелегально пересечь границу и выехать из Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, чьи родственные корни связаны с Украиной, раскритиковала президента США Дональда Трампа из-за его отношения к российскому диктатору Владимиру Путину. Звезда также подвергла сомнению мотивы американского лидера в войне с Ираном.