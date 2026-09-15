Знаменитый турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", спровоцировал скандал своим визитом в Россию на молодежный фестиваль в Екатеринбурге.

Кадр из фильма "Великолепный век"

Исполнитель главной роли в популярном сериале "Великолепный век" Халит Эргенч вызвал волну возмущения в украинском обществе из-за своего визита в страну-агрессорку.

Находясь на мероприятии, актер не только расхваливал атмосферу и энергетику мероприятия, но и продемонстрировал открытость финансового сотрудничества с кинорынком РФ. Когда представители пропагандистских СМИ спросили его о возможной работе в местных лентах, Эргенч дал понять, что не имеет предубеждений против такого заработка. По его словам, если подобные предложения появятся в будущем, то они бы подумали над этим.

Однако наибольший резонанс и критику вызвали его размышления о кулинарии, где он продемонстрировал полное игнорирование культурного наследия. Общаясь в контексте "русской кухни", актер неожиданно вспомнил знаменитое украинское блюдо.

"Мы готовим борщ в Турции, – безапелляционно заявил иностранный гость, назвав объект мирового наследия ЮНЕСКО обычным местным блюдом, – Я его обожаю. Это отличный суп. Я – поклонник супов".

При этом Эргенч проигнорировал тот факт, что приехал развлекать публику в страну, ежедневно ведущую захватническую войну и уничтожающую украинские города.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что еще один известный турецкий актер Бурак Озчивит, снискавший мировую славу благодаря роли в сериале "Великолепный век", в очередной раз продемонстрировал свою приверженность российскому рынку. Артист весной этого года снова прибыл в Москву, проигнорировав международную изоляцию страны-оккупанта.