Нешуточный скандал: "95-й квартал" обвинили в плагиате

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Екатерина Белоброва
Коллектив популярной в Украине юмористической передачи "Дизель Шоу" обвинили своих конкурентов "95-й квартал" в исполнении их номера без указания настоящего авторства. Об этом сценаристы программы написали на своей странице в Facebook.
Так, в "Дизель Шоу" опубликовали отрывок из своего номера, который они впервые показали в 2015 году, а в одном из последних выпусков 2020 года он был практически под копирку выполнен артистами "95-го квартала".
"И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!", - обозначили авторы программы.
Интересно, что далеко не все подписчики юмористов поддержали их в таком разоблачении. Ряд комментариев были направлены против самих "Дизелей", дескать, они нарушили этические нормы и вместо того, чтобы сначала выяснить отношения с коллегами по цеху, сразу предали публичной огласке свои претензии.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что это уже не первый скандал, в который попадает популярное шоу "95-й квартал": в октябре труппа исполнила музыкальный номер с народным ансамблем им. Г.Веревки, где высмеяли пожар в загородном доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
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