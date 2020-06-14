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Нешуточный скандал: "95-й квартал" обвинили в плагиате

Популярные юмористы из "Дизель Шоу" уличили своих главных конкурентов "95-й квартал" в краже номера пятилетней давности

сегодня, 17:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Нешуточный скандал: "95-й квартал" обвинили в плагиате

Коллектив популярной в Украине юмористической передачи "Дизель Шоу" обвинили своих конкурентов "95-й квартал" в исполнении их номера без указания настоящего авторства. Об этом сценаристы программы написали на своей странице в Facebook.

Так, в "Дизель Шоу" опубликовали отрывок из своего номера, который они впервые показали в 2015 году, а в одном из последних выпусков 2020 года он был практически под копирку выполнен артистами "95-го квартала".

"И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!", - обозначили авторы программы.

Интересно, что далеко не все подписчики юмористов поддержали их в таком разоблачении. Ряд комментариев были направлены против самих "Дизелей", дескать, они нарушили этические нормы и вместо того, чтобы сначала выяснить отношения с коллегами по цеху, сразу предали публичной огласке свои претензии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что это уже не первый скандал, в который попадает популярное шоу "95-й квартал": в октябре труппа исполнила музыкальный номер с народным ансамблем им. Г.Веревки, где высмеяли пожар в загородном доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.


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