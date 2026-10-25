Слава вместо наручников: 10 знаменитостей, которым годами прощали нарушения закона

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Сергій Кречмаровський
Популярность приносит знаменитостям привилегии, но иногда помогает избегать ответственности за нарушение закона. BuzzFeed собрал истории звезд, которым слава позволяла выходить сухими из воды или годами скрывать серьезные преступления.
Слава и закон: почему знаменитостям иногда удается избежать наказания. Фото: Pixabay
В 2020 году Рита Ора, по сообщениям СМИ, предложила ресторану 5 000 фунтов (примерно 270 тыс. грн) за проведение дня рождения вопреки карантинным ограничениям в Лондоне. Также якобы просили отключить камеры наблюдения. Певица извинилась, но получила штраф в размере 10 000 фунтов (около 540 тыс. грн).
Том Холланд избежал штрафа за превышение скорости, когда полицейские узнали в нем Человека-паука. Кит Харингтон рассказывал, что полицейский предложил ему выбор: отправиться в участок или раскрыть, выживет ли Джон Сноу в следующем сезоне "Игры престолов". Актер ответил, что его персонаж останется жив, и получил предупреждение.
Алек Болдуин после ссоры с полицейскими из-за езды на велосипеде против движения оказался в участке, но судья в итоге освободил его от штрафа. Натан Филлион также рассказывал, как получил предупреждение за превышение скорости в обмен на автограф для жены полицейского.
Телеведущего Джимми Сэвила после смерти в 2011 году обвинили в сексуальном насилии над сотнями людей. Певца R. Kelly в 2021 году приговорили к 30 годам тюрьмы за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией. В 2023 году он получил дополнительный срок.
Крис Браун признал вину в нападении на Рианну в 2009 году, получил условный срок и общественные работы, однако впоследствии продолжил успешную музыкальную карьеру.
Продюсер Харви Вайнштейн десятилетиями сталкивался с обвинениями в сексуальном насилии. После публикаций 2017 года его осудили по делам о сексуальных преступлениях, хотя некоторые судебные решения впоследствии пересматривались.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 9 музыкальных звездах со скандальной репутацией