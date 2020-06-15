"Война юмористов": в "95 квартале" ответили на обвинения в плагиате от "Дизель Шоу"

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Екатерина Белоброва
В ответ на обвинения студии "Квартал 95" в том, что они украли пародийный номер у ее авторов - "Дизель Шоу", руководитель "Квартала" Артем Михайличенко обозначил, что данная постановка была прочитана в книге "Аля, мистер Блот и буква Z". Об этом руководитель авторской группы написал в комментарии под разоблачительной публикацией.
"Шутку мы не украли, а прочитали в книге за 2013 год. Мы просто не знали, что вы тоже читать умеете", - с иронией написал Михайличенко.
Также он добавил, что сами артисты "Дизель Шоу" слукавили, когда назвали этот номер авторским, а значит и сами его "одолжили" в первоисточнике.
"В целом вы правы: шутку можно придумать один раз, а украсть несколько.... Вот в этом случае мы стали вторыми", - заключил представитель "Квартала" и добавил ссылку на электронную версию книги.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале между двумя пародийными группами, где "Дизель Шоу" упрекнул "95 квартал" в краже шутки. В свою очередь, далеко не все поклонники передачи выразили сочувствие и солидарность "Дизелям", назвав такой поступок пиар-ходом, политическим заказом и просто нечестной конкуренцией за зрителя.
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