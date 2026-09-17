Звание остается: Верховная Рада провалила голосование за лишение Потапа статуса заслуженного артиста

Украинский парламент не смог принять решение о лишении продюсера Алексея Потапенко почетного государственного статуса в области культуры. Попытка отозвать государственное отличие артиста, чье поведение во время полномасштабной войны вызвало значительный резонанс в обществе, провалилась при рассмотрении в сессионном зале.

Алексей Потапенко

За проголосовало только 198 народных депутатов, чего совершенно не хватило для принятия решения. Ранее петиция о лишении Алексея Потапенко звания набрала необходимые 25 тысяч подписей граждан.

Кампания против сохранения за Потапом государственных привилегий началась из-за его публичной позиции и творческой активности за рубежом. Граждане посчитали, что поведение шоумена порочит институт государственных наград.

"Публичная деятельность артиста не соответствует статусу личности, удостоенной государственной награды Украины, — безальтернативно отмечала в тексте обращения автор петиции. Обосновывая требование к Президенту, активистка подчеркнула, что Потапенко своим творчеством и высказываниями: — Активно популяризирует российскую культурную среду".

Несмотря на длительное общественное недовольство и успешный сбор подписей на официальном портале, юридический механизм отзыва звания через парламент заблокирован из-за нехватки консолидации среди народных депутатов. Алексей Потапенко официально остается в статусе заслуженного артиста.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что украинский продюсер и скандальный исполнитель Алексей Потапенко (Потап) отреагировал на появление петиции на сайте Офиса Президента Украины о лишении его государственного звания. Артист иронически заметил, что, судя по таким инициативам, в стране уже якобы решены все неотложные проблемы, кроме этой. В то же время, он заверил, что готов без споров расстаться со статусом.