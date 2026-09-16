"Дядя, успокойся": фанаты жёстко раскритиковали откровенные снимки Тома Круза

Новая фотосессия Тома Круза неожиданно вызвала волну насмешек в интернете. 64-летний актер появился на обложке октябрьского номера GQ, продемонстрировав подтянутую фигуру и пресс, однако далеко не все поклонники оценили такой образ.

Том Круз для журнала GQ. Фото: instagram.com/gq

Актёр решил показать форму. Для съёмки Круз позировал в расстёгнутой рубашке и джинсах, а некоторые кадры были сделаны практически без верхней части одежды. Фотографом выступил Марио Сорренти. Это первое появление звезды на обложке GQ более чем за 20 лет.

Фотосессия стала частью продвижения нового фильма "Digger" режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту. В картине Круз сыграл нефтяного магната и ради роли полностью изменил внешность с помощью грима и накладок. Премьера фильма ожидается в октябре 2026 года.

Публика не удержалась от шуток

После появления снимков в соцсетях пользователи начали обсуждать не только физическую форму актёра, но и саму идею подобной фотосессии. Некоторые комментаторы посчитали, что Круз слишком старается сохранить образ вечного героя боевиков.

Том Круз для журнала GQ / Фото: instagram.com/gq

В числе реакций встречались насмешливые замечания в духе "Дядя, успокойся", а некоторые пользователи писали, что звезде стоило бы выбирать более сдержанные ракурсы. При этом другие поклонники, напротив, отметили, что для своего возраста актёр находится в отличной физической форме.

Том Круз для журнала GQ / Фото: instagram.com/gq

Сам Круз, похоже, не собирается сбавлять темп. В интервью GQ он рассказал о своём отношении к работе и признался, что с детства считает себя очень "интенсивным" человеком. Для актёра физические испытания и постоянная подготовка остаются важной частью профессии.

Таким образом, новые фотографии Круза стали очередным поводом для споров в сети: одни восхищаются его формой, другие считают подобную демонстрацию тела неуместной для звезды его возраста.

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