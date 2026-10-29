Джейми Ланнистер под обстрелами: звезду «Игры престолов» заметили во время ночевки в киевском метро

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Недилько Ксения
Мировая знаменитость и голливудский актер Николай Костер-Вальдау, снискавший всемирную известность благодаря культовой роли Джейми Ланнистера, был вынужден спуститься в киевский метрополитен, спасаясь от очередной воздушной атаки на столицу Украины.
Николай Костер-Вальдау в метро Киева. Фото: Reuters
Иностранный гость на собственном опыте почувствовал реалии, в которых каждый день живут миллионы украинцев из-за агрессии соседнего государства. По сообщениям международных журналистов, пребывание актера в подземке было вынужденным шагом по безопасности.
Знаменитость уже не первый год активно поддерживает украинский народ на международной арене и использует свой авторитет для привлечения внимания к военным преступлениям РФ. Организаторы его путешествий напоминают, что звезда кино имеет официальный гуманитарный статус.
Кроме того, его солидарность с нашим государством проявилась с первых месяцев полномасштабного вторжения. Сообщается, что "в апреле 2022 года Костер-Вальдау присоединился к глобальной кампании Stand Up for Ukraine". Главной задачей этой масштабной инициативы был сбор финансовой помощи и привлечение внимания мирового сообщества к неотложным потребностям беженцев и людей, наиболее пострадавших от военных действий.
Несмотря на значительный резонанс, вызванный появлением актера на перроне столичной подземки, организационные детали его пребывания в Украине остаются непубличными. Официальные представители и сопровождающие лица воздерживаются от комментариев .
Актер находится в безопасном месте, а его визит продолжается в соответствии с ранее запланированной программой гуманитарных миссий.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем оккупанты ударили по Днепру, Чернигову и Кременчугу, из-за чего погибли уже по меньшей мере 19 человек.