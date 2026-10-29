Мировая знаменитость и голливудский актер Николай Костер-Вальдау, снискавший всемирную известность благодаря культовой роли Джейми Ланнистера, был вынужден спуститься в киевский метрополитен, спасаясь от очередной воздушной атаки на столицу Украины.

Николай Костер-Вальдау в метро Киева. Фото: Reuters

Иностранный гость на собственном опыте почувствовал реалии, в которых каждый день живут миллионы украинцев из-за агрессии соседнего государства. По сообщениям международных журналистов, пребывание актера в подземке было вынужденным шагом по безопасности.

"Актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейм и Ланн и стера в сериале "Иг ра престолов", направлялся к метро через угрозу ракетного удара и атаки российских беспилотников" , — отмечает авторитетное издание Reuters.

Знаменитость уже не первый год активно поддерживает украинский народ на международной арене и использует свой авторитет для привлечения внимания к военным преступлениям РФ. Организаторы его путешествий напоминают, что звезда кино имеет официальный гуманитарный статус.

"Актер стал послом доброй воли Программы развития ООН в 2016 году ", — подчеркивают в прессрелизах ведущие медиа.

Кроме того, его солидарность с нашим государством проявилась с первых месяцев полномасштабного вторжения. Сообщается, что "в апреле 2022 года Костер-Вальдау присоединился к глобальной кампании Stand Up for Ukraine". Главной задачей этой масштабной инициативы был сбор финансовой помощи и привлечение внимания мирового сообщества к неотложным потребностям беженцев и людей, наиболее пострадавших от военных действий.

Несмотря на значительный резонанс, вызванный появлением актера на перроне столичной подземки, организационные детали его пребывания в Украине остаются непубличными. Официальные представители и сопровождающие лица воздерживаются от комментариев .

Актер находится в безопасном месте, а его визит продолжается в соответствии с ранее запланированной программой гуманитарных миссий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем оккупанты ударили по Днепру, Чернигову и Кременчугу, из-за чего погибли уже по меньшей мере 19 человек.