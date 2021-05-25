Евровидение сквозь года: кто и как представлял Украину на песенном конкурсе (ВІДЕО)

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Украина участвует в "Евровидении" с 2003 года. Инфографика: "Комментарии" / Д.Романюк

Отечественные исполнители защищают честь страны на музыкальных подмостках, начиная с 2003 года. За это время мы лишь дважды отказались от участия в конкурсе — в 2015 и 2019 годах — по разным причинам (но неизменно связанным с РФ — ред.), но еще ни разу не "пролетели" мимо финала. Победа покорилась украинцам дважды, как и второе место. Евровиденская "бронза" Украине досталась лишь однажды.

2003

Известный своим мощным голосом Александр Пономарев был первопроходцем от Украины на "Евровидении". Несмотря на "пробный" приезд, исполнитель смог сразу же прорваться в финал конкурса. Однако первая десятка мест, к сожалению, ему не покорилась. С композицией "Hasta la vista" и весьма экстравагантным номером Пономарев добрался до 14 места.

2004

Лишь второй год участия и уже первая победа! Знаменитые "Дикие танцы" Русланы настолько очаровали Европу, что позволили певице с легкостью подняться на первую позицию. Победоносная "Wild Dances" возглавляла музыкальные чарты не только в Украине, то и в Бельгии и Греции. К слову, Руслана награждена также и премией Марселя Безансона, получив победу в категории "Художественный приз".

2005

Принимая конкурс в Киеве, Украина была представлена хип-хоп-группой "Гринджолы". Для выступления ребята использовали неофициальный гимн отгремевшей Оранжевой революции. Композиция "Разом нас багато" была на слуху у многих украинцев, однако несмотря не вполне драйвовое выступление, европейская публика стараний не оценила. Как результат — только 19 место в финальном зачете.

2006

На "Евровидение" в грецкие Афины от Украины поехала начинающая свое звездное восхождение Тина Кароль. С ярким номером и запоминающейся песней "Show me your love" артистка зажгла как в полуфинале, так и в финале. Набрав 145 баллов, Кароль сумела занять 7 место в финальной таблице. К слову, исполнительница участвовала в написании своей песни — помогала с музыкой.

2007

Веселая и запоминающаяся песня "Dancing Lasha Tumbai" сделала Верку Сердючку (Андрея Данилко) своеобразным символом конкурса на долгие года, а также попала в скандал. Многие возмущались, что в композиции от Украины слышатся слова "Russia goodbye" (с англ. "Прощай, Россия"). Однако Данилко утверждал, что странное словосочетание "лаша тумбай" значит не что иное, как призыв взбивать масло. В итоге Сердючка получила второе место на "Евро", а также "Приз прессы" на премии Марселя Безансона и фанатскую премию Барбары Декс — за самый нелепый наряд.

2008

На "Евровидении" в Сербии Украину представила Ани Лорак. Певица, как и Сердючка годом ранее, получила "серебро" в финальном зачете, уступив Диме Билану. К слову, композиция "Shady lady", с которой Лорак выступала на конкурсе, также была награждена премией Марселя Безансона (очередной "Художественный приз").

2009

В Москву на "Евровидение" от Украины отправилась Светлана Лобода. Помпезная постановка с множеством элементом и въедающийся мотив песни "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)" помогли Лободе добраться лишь до 12 места в финале конкурса.

2010

В этом году Украину представляла певица Alyosha (Елена Кучер) с весьма лирической композицией "Sweet people". Своим выступлением Кучер пыталась привлечь внимание людей к экологической проблеме. По итогу в финале Alyosha заняла 10 место. Отметим, что клип на песню снимался в Чернобыле.

2011

Совсем немного не хватило юной Мике Ньютон, чтобы добраться до основной тройки финалистов на "Евровидении-2011". Мелодичная композиция "Angel" получила 159 баллов, что помогло певице привезти в Украину 4 место. Номер запомнился многим благодаря постановке — использовалось рисование песком.

2012

В Баку Украина отправила выступать Гайтану. Композиция "Be my guest" смогла пробиться в финал, однако особых восторгов не вызвала. Как итоги — лишь 15 место с 65 баллами. Кстати, Гайтана сама писала слова и музыку к своей конкурсной песне.

2013

Этот год принес Украине первую (и пока единственную) "бронзу" на "Евровидении". Третье место, набрав 214 баллов, смогла завоевать Злата Огневич. Европейской публике она представила композицию "Gravity", которая вкупе с весьма сказочной постановкой понравилась зрителям.

2014

В Данию отправилась представлять Украину Мария Яремчук. Весьма запоминающаяся песня "Tick-Tock" и яркий номер сделали свое. В финале певица заняла почетное 6 место, набрав 113 баллов. Отметим, что постановкой для "Евровидения" занимался хореограф Франциско Гомес.

2016

Вторая победа Украины на "Евровидении" принадлежит Джамале. Композиция "1944" была высоко оценена как жюри, так и зрителями, получив в общем зачете 534 балла. Это первая песня на "Евровидении", в которой кроме английского использовался еще и крымскотатарский язык. Кроме победы, Джамала также получила премию Марселя Безансона, а еще была награждена за лучшую строчку в конкурсной песне — призом "Eurostory Awards 2016".

2017

Как страна, принимающая конкурс, Украина представила европейской публике песню "Time" от отечественной рок-группы O.Torvald. Парни говорили, что хотят напомнить людям о ценности времени, однако посыл Европе не слишком понравился. Об этом говорят результаты — 24 место с лишь 36 баллами.

2018

После второй попытке на Нацотборе победил исполнитель Mélovin (Константин Бочаров). В Лисабоне певец исполнил драйвовую песню "Under the ladder", к которой лично писал музыку. Интересно, что профессиональное жюри очень низко оценили эту композицию в финале. Однако выступление весьма зашло европейским зрителям, отдавшим Меловину 119 баллов. Впрочем, это не слишком смогло спасти ситуацию, закрепив за Украиной лишь 17 место.

2021

В этом же мае Украина невероятно гордится результатом потрясающих Go_A, занявших 5 место в финальном зачете. Помимо того, что конкурсная песня "Шум" стала второй по мнению зрительского голосования, она — первая полностью украиноязычная на "Евровидении". В итоговой таблице Go_A получили 364 балла.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что стали известно, употреблял ли наркотики солист победившей на "Евровидении" итальянской группы.

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