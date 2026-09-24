Фагот тремя словами отреагировал на смерть Соседова: что написал музыкант

Олег Михайлюта (Фагот) коротко отреагировал на смерть российского музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова . Артист оставил саркастический комментарий под сообщением знакомой Соседовой в Threads.

Фагот о Соседове

Лидер группы ТНМК Олег Михайлюта тремя словами отреагировал на смерть Соседова.

"Просто праздник какойта", — написал Фагот.

Фраза является умышленно обезображенной цитатой из советского фильма "Приключения Буратино" 1975 года. В подлиннике персонаж Владимира Этуша говорит: "Это просто праздник какой-то!". После начала полномасштабного вторжения России это выражение приобрело популярность как мемная саркастическая реакция в украинских соцсетях.

Что известно о смерти Соседова

О смерти 58-летнего Сергея Соседова стало известно 23 сентября. По сообщениям российских медиа, критик находился в Якутии в рабочей поездке. Одной из версий его смерти называли падение с лестницы после того, как он поскользнулся и ударился головой.

В то же время, российские источники распространяли и другие предположения, в частности, о возможном тромбе или проблемах с сердцем. Человек из окружения Соседова назвал смерть несчастным случаем и утверждал, что перед падением он не жаловался на самочувствие.

Для украинской аудитории Сосед долгое время был знакомым телевизионным персонажем. Он был судьей украинского шоу Х-Фактор, жил в Москве и Киеве, а также ранее положительно высказывался об Украине. В 2010 году критик называл себя "человеком европейского состава" и говорил о любви к Киеву. Через год он заявлял, что хорошо понимает украинский язык и при необходимости готов его выучить.

После 2014 его публичная позиция изменилась. Соседов поддержал оккупацию Крыма Россией, а затем начал выступать с заявлениями, созвучными российской пропаганде. В 2017 году его внесли в базу "Миротворца", а в 2023 году в санкционный список Украины. После начала полномасштабной войны Соседов не осудил российское вторжение и появлялся на российских пропагандистских площадках с антиукраинскими заявлениями.