logo

BTC/USD

108381

ETH/USD

3815.79

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Гапкин поразил выступлением на закрытой вечеринке со скандальной Лободой: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Гапкин поразил выступлением на закрытой вечеринке со скандальной Лободой: детали

Российский штоумен спел композицию "Смерека".

30 октября 2025, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Певица Светлана Лобода вместе с российским шоуменом Максимом Галкиным выступили на праздничном корпоративе, исполняя среди прочего популярные украинские хиты. Информация о случившемся появилась в социальных сетях Лободы.

Гапкин поразил выступлением на закрытой вечеринке со скандальной Лободой: детали

Фото: из открытых источников

Юбилей своего менеджера Максима Головкина, отмечавшего 30 лет, был организован с заметным размахом. Судя по сообщениям в соцсетях, после длительного перелета из Дубая во Флориду (США) он продолжил празднование в закрытом круге. Точную локацию организаторы не вскрывали, но, вероятно, вечеринка состоялась в ОАЭ.

Главной звездой вечера стал Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой и известный российский юморист, признанный в РФ "иноагентом". С начала полномасштабной войны Галкин неоднократно выступал на корпоративах с украинскими организаторами и зрителями, исполняя популярные песни. Так, во время юбилея Головкина Галкин вместе с Лободой спел хиты украинской эстрады, в частности композицию "Этот сон" Степана Гиги.

Гости праздника активно фотографировались и плясали под любимые хиты. Лобода исполнила свой известный трек "Superstar", а Галкин спел легендарную украинскую песню "Смерека", музыка которой принадлежит Владимиру Кудрявцеву, а слова — Николаю Лукиву. Песня поначалу звучала в исполнении Василия Зинкевича с ансамблем "Смеричка" и стала хитом 1970-х годов.

Светлана Лобода поддерживает дружеские отношения с Пугачевой и Галкиным еще с довоенного времени, не раз посещая их замок в Московской области. После начала полномасштабной войны контакты сохранились, несмотря на переезд Галкиных в Израиль и периодическое проживание в Латвии и Кипре.

В соцсетях реакция на совместное выступление Лободы и Галкина была преимущественно положительной. Комментарии под сообщениями артистки в большинстве своем поддерживали ее, хотя определенная часть пользователей до сих пор критикует Лободу за активную работу на российском музыкальном рынке до 24 февраля 2022 года и отношение к "хорошим россиянам", к которым относят Максима Галкина.

Как уже писали "Комментарии", в соцсетях активно обсуждают архивные фотографии украинской блоггерши Евы Коршик, на которых она позирует на фоне флага "ЛНР". Эти снимки стали поводом к масштабной дискуссии среди пользователей и вызвали волну критики.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости