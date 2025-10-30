Гапкин поразил выступлением на закрытой вечеринке со скандальной Лободой: детали

Певица Светлана Лобода вместе с российским шоуменом Максимом Галкиным выступили на праздничном корпоративе, исполняя среди прочего популярные украинские хиты. Информация о случившемся появилась в социальных сетях Лободы.

Фото: из открытых источников

Юбилей своего менеджера Максима Головкина, отмечавшего 30 лет, был организован с заметным размахом. Судя по сообщениям в соцсетях, после длительного перелета из Дубая во Флориду (США) он продолжил празднование в закрытом круге. Точную локацию организаторы не вскрывали, но, вероятно, вечеринка состоялась в ОАЭ.

Главной звездой вечера стал Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой и известный российский юморист, признанный в РФ "иноагентом". С начала полномасштабной войны Галкин неоднократно выступал на корпоративах с украинскими организаторами и зрителями, исполняя популярные песни. Так, во время юбилея Головкина Галкин вместе с Лободой спел хиты украинской эстрады, в частности композицию "Этот сон" Степана Гиги.

Гости праздника активно фотографировались и плясали под любимые хиты. Лобода исполнила свой известный трек "Superstar", а Галкин спел легендарную украинскую песню "Смерека", музыка которой принадлежит Владимиру Кудрявцеву, а слова — Николаю Лукиву. Песня поначалу звучала в исполнении Василия Зинкевича с ансамблем "Смеричка" и стала хитом 1970-х годов.

Светлана Лобода поддерживает дружеские отношения с Пугачевой и Галкиным еще с довоенного времени, не раз посещая их замок в Московской области. После начала полномасштабной войны контакты сохранились, несмотря на переезд Галкиных в Израиль и периодическое проживание в Латвии и Кипре.

В соцсетях реакция на совместное выступление Лободы и Галкина была преимущественно положительной. Комментарии под сообщениями артистки в большинстве своем поддерживали ее, хотя определенная часть пользователей до сих пор критикует Лободу за активную работу на российском музыкальном рынке до 24 февраля 2022 года и отношение к "хорошим россиянам", к которым относят Максима Галкина.

