"Холостячка" возвращается: кто станет новой главной героиней реалити-шоу

Украинская актриса Антонина Хижняк, получившая широкую популярность благодаря роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", станет главной героиней третьего сезона романтического реалитишоу "Холостячка". Телеканал СТБ уже объявил кастинг мужчин, желающих познакомиться со звездой и побороться за ее расположение.

Антонина Хижняк станет новой "Холостячкой" на СТБ

О возвращении проекта "Холостячка" и выборе главной героини телеканал СТБ сообщил на своей странице в Instagram. Дату премьеры нового сезона пока не разглашают.

Какой будет новая "Холостячка"

В анонсе Антонину Хижняк описывают как искреннюю, остроумную и прямую женщину, которая знает чего хочет от отношений. Актриса не стремится отвечать чужим ожиданиям и ценит возможность открыто говорить о чувствах. Важной частью ее жизни есть сын. Теперь, по замыслу творцов шоу, Антонина готова к новым отношениям и хочет встретить мужчину, рядом с которым сможет оставаться собой.

СТБ уже приглашает потенциальных участников заполнять анкеты для участия в проекте. Среди качеств, на которые обращают внимание создатели шоу, это чувство юмора, искренность и готовность к откровенному общению.

Что известно об Антонине Хижняке

Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 в городе Украинка Киевской области. В детстве занималась в цирковой студии "Юность", а также окончила музыкальную школу по специальности академический и эстрадный вокал.

Антонина Хижняк стала героиней "Холостячки"

Антонина Хижняк стала героиней "Холостячки"

В 2012 году актриса завершила обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После этого работала в Киевском академическом театре кукол.

Настоящим прорывом на телевидении для Хижняка стала роль Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша", премьера которого состоялась в 2020 году. Помимо актерской работы она занимается дубляжем и озвучиванием фильмов, сериалов и мультфильмов. Ее голосом на украинском языке говорят персонажи, которых играли Дейзи Ридли и Алисия Викандер.

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