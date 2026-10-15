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Их обожали миллионы, но ненавидели коллеги: 9 музыкальных звезд со скандальной репутацией

За громкими хитами и мировой славой иногда скрываются конфликты, жесткое отношение к коллегам и скандалы, о которых рассказывают сами музыканты.

15 октября 2026, 09:37
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Сергій Кречмаровський

Музыкальная слава не всегда означает уважение со стороны тех, кто работает рядом. Некоторые известные артисты запомнились не только хитами, но и конфликтами с коллегами, взрывным характером и спорами из-за денег. BuzzFeed собрал истории 9 исполнителей, сотрудничество с которыми, по свидетельствам их коллег, могло превращаться в настоящее испытание.

Их обожали миллионы, но ненавидели коллеги: 9 музыкальных звезд со скандальной репутацией

Скандальные музыкальные звезды и конфликты за кулисами. Фото: scratsmacker / Pixabay

Лорин Хилл и Шон "Diddy" Комбс

Певица Лорин Хилл оказалась в центре споров из-за авторских прав и отношения к музыкантам. Участники её коллектива жаловались на жесткую критику и неожиданные изменения условий работы. Пианист Роберт Гласпер также рассказывал о проблемах во время подготовки к выступлению.

Шон "Diddy" Комбс тоже получал серьезные претензии от бывших подопечных. Рэпер Mase обвинял продюсера в несправедливой оплате за музыкальные права, а певица Обри О'Дэй описывала работу с ним как психологически изнурительный опыт.

Аксель Роуз и Кортни Лав

Фронтмена Guns N' Roses Акселя Роуза критиковали за регулярные опоздания на концерты. По воспоминаниям басиста Даффа Маккагана, иногда музыкантам приходилось ждать его часами, что вызывало раздражение группы и публики.

У Кортни Лав также были непростые отношения с коллегами. Участники Hole вспоминали о напряженной атмосфере в коллективе, а конфликт певицы с Кэтлин Ханной на фестивале Lollapalooza в 1995 году закончился обвинениями в физическом нападении.

От джаза до рока: сложные характеры

Барабанщик Бадди Рич прославился не только виртуозной игрой, но и гневными тирадами в адрес музыкантов. Дэвид Кросби открыто признавал, что с ним трудно работать, а участники Talking Heads критиковали Дэвида Бирна из-за разногласий по поводу авторства песен.

В список также вошли Джеймс Браун, Фил Спектор, Моррисси и оперная певица Кэтлин Баттл. Их истории показывают, как конфликты, требовательность и борьба за контроль могли портить профессиональные отношения даже в мире большой музыки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что эта привычка может помочь мозгу: что учёные выяснили о музыке и деменции



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Источник: https://www.buzzfeed.com/mikespohr/the-most-hated-musicians-according-to-oyjer-musicians
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