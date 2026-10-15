Их обожали миллионы, но ненавидели коллеги: 9 музыкальных звезд со скандальной репутацией

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Сергій Кречмаровський
Музыкальная слава не всегда означает уважение со стороны тех, кто работает рядом. Некоторые известные артисты запомнились не только хитами, но и конфликтами с коллегами, взрывным характером и спорами из-за денег. BuzzFeed собрал истории 9 исполнителей, сотрудничество с которыми, по свидетельствам их коллег, могло превращаться в настоящее испытание.
Скандальные музыкальные звезды и конфликты за кулисами. Фото: scratsmacker / Pixabay
Певица Лорин Хилл оказалась в центре споров из-за авторских прав и отношения к музыкантам. Участники её коллектива жаловались на жесткую критику и неожиданные изменения условий работы. Пианист Роберт Гласпер также рассказывал о проблемах во время подготовки к выступлению.
Шон "Diddy" Комбс тоже получал серьезные претензии от бывших подопечных. Рэпер Mase обвинял продюсера в несправедливой оплате за музыкальные права, а певица Обри О'Дэй описывала работу с ним как психологически изнурительный опыт.
Фронтмена Guns N' Roses Акселя Роуза критиковали за регулярные опоздания на концерты. По воспоминаниям басиста Даффа Маккагана, иногда музыкантам приходилось ждать его часами, что вызывало раздражение группы и публики.
У Кортни Лав также были непростые отношения с коллегами. Участники Hole вспоминали о напряженной атмосфере в коллективе, а конфликт певицы с Кэтлин Ханной на фестивале Lollapalooza в 1995 году закончился обвинениями в физическом нападении.
Барабанщик Бадди Рич прославился не только виртуозной игрой, но и гневными тирадами в адрес музыкантов. Дэвид Кросби открыто признавал, что с ним трудно работать, а участники Talking Heads критиковали Дэвида Бирна из-за разногласий по поводу авторства песен.
В список также вошли Джеймс Браун, Фил Спектор, Моррисси и оперная певица Кэтлин Баттл. Их истории показывают, как конфликты, требовательность и борьба за контроль могли портить профессиональные отношения даже в мире большой музыки.
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