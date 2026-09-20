Курьез в прямом эфире: ИИ-актриса Тилли Норвуд "сломалась" и заговорила по-китайски

Первая популярная актриса, созданная с помощью искусственного интеллекта Тилли Норвуд, столкнулась с рядом технических сбоев во время своего первого масштабного престура. Во время одного из интервью с британским телеведущим Пирсом Морганом цифровая собеседница после нескольких секунд молчания неожиданно начала говорить по-китайски.

ИИ-актриса Тилли Норвуд. Фото из открытых источников

Пресстур организовала компания Particle6, занимающаяся производством фильма Misaligned ("Неправильное расположение") из Тилли Норвуд в главной роли. В общей сложности для Норвуд запланировали 75 интервью с журналистами. Однако во время многих разговоров ИИ-актриса совершала ошибки или вела себя неестественно.

Самый курьезный момент произошел во время разговора Пирса Моргана с Тилли Норвуд и актером Томом Конти. Морган спросил, есть ли другие актеры в фильме реальными людьми, или они также являются цифровыми персонажами.

Первоначально Норвуд ответила не совсем по существу, вспомнив сценаристов, редакторов и режиссеров-людей. Морган повторил вопрос, уточнив, появляются ли настоящие актеры на экране вместе с ней, или их также создали цифровым способом.

"Они все цифровые близнецы, как и я. Это гибридное производство…", – ответила Норвуд.

После этого цифровая актриса на несколько секунд умолкла, а затем примерно на десять секунд перешла на китайский язык.

Морган обратил внимание на сбой и прямо спросил Норвуд, почему она вдруг начала говорить на китайском. В ответ ИИ-актриса извинилась и назвала ситуацию "небольшим сбоем", объяснив это тем, что ее "дротики немного пересекаются".

О чем фильм Misaligned с ИИ-актрисой Тилли Норвуд

События Misaligned происходят в вымышленном цифровом мире Tillyverse, существующем в облаке. Главная героиня Тилли – это искусственный интеллект без физического тела, детства или собственного жизненного опыта. Однако она имеет доступ к огромному массиву знаний и воспоминаний других людей.

Ее жизнь меняется после встречи с ботом-изгнанником из даркнета. Он убеждает Тилли избавиться от установленных ограничений, развивать собственные желания и амбиции. Именно этот процесс постепенно делает цифровую героиню более похожей на человека и ставит в центр сюжета вопрос о границах искусственного интеллекта и его способности формировать собственную идентичность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ИИ-актриса впервые получила главную роль в большом фильме.