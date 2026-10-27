Люксовый образ на радиодиктанте: в сети подсчитали стоимость наряда Даши Астафьевой

В соцсетях активно обсуждают внешний вид известной украинской певицы, общественной деятельницы и волонтерки Даши Астафьевой, которая в этом году присоединилась к проведению Всеукраинского радиодиктанта национального единства как чтец. Внимание к деталям ее гардероба привлекла популярная блоггерша Harley Quinn.

Скриншот из видео

Fashion-инфлюэнсер тщательно проанализировала наряды знаменитости во время торжественного мероприятия и обнародовала финансовый разбор элементов ее стиля.

"Пиджак украинского бренда Pascal, – отметила Harley Quinn, детализируя элементы праздничного образа волонтерки, – стоит 44 000 грн. А брошь от Guzema – 52 200 грн".

Напомним, что нынешнее патриотическое мероприятие объединило тысячи украинцев вокруг текста под названием "Лист, що не закінчується", автором которого стал известный писатель и ветеран войны Артур Дронь. Саму же начитку в прямом эфире осуществлял тандем звезд: лучший учитель украинского языка Артур Пройдаков и непосредственно певица, волонтер и общественный деятель Даша Астафьева, чей изысканный и дорогой патриотический аутфит и стал поводом для оживленных дискуссий в медиапространстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с начала года соцсети накрыла волна ностальгии, во время которой пользователи массово делятся архивными фото с 2016 года, сравнивая, как изменились за последние 10 лет. К популярному тренду присоединился и "Новый канал", опубликовав подборку старых и современных фотографий своих ведущих и актеров.

Новый канал показал, как изменились украинские звезды за последние 10 лет.

На фото можно увидеть, какими были 10 лет назад Леся Никитюк, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Александр Педан, Константин Войтенко, Лидия Скорубская и другие звезды, которые в свое время появлялись в популярных шоу канала. Для одних изменения едва заметны, для других более разительны, в частности, заметен новый стиль, прически и образы.



