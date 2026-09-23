Журналистские расследования команды Ксении Собчак пролили свет на жуткие события, произошедшие в начале июля в элитном коттеджном городке "Шато Соверен" в Подмосковье РФ. Известный рэпер-путинист, одессит Джиган, находясь в состоянии сильного психологического обострения, устроил стрельбу из боевого оружия и взял в заложники своих детей и домашний персонал.

Джиган. Фото из открытых источников

Как выяснилось, музыканту внезапно виднелся заговор, слежка и несуществующие преступления его подчиненных. Собрав рабочих в гостиной, он начал выдвигать бессмысленные обвинения. Когда ситуация обострилась, старшая дочь Ариэлла смогла выйти на связь с матерью, Оксаной Самойловой, которая на тот момент находилась в отъезде.

"Мама, мы умрем", — со слезами умоляла девочка в первых сообщениях, описывая панику внутри дома.

Испуганный ребенок умолял о спасении, понимая, что отец полностью потерял контроль над собой.

"Он запер нас, – передавала Ариэлла с места событий, – мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-нибудь приехал. Я тебя очень сильно люблю".

Последние слова девочки шокировали женщину: "Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас".

Вооруженное противостояние длилось около десяти часов. Для освобождения пленников пришлось задействовать бывших бойцов спецназа, проводивших частную операцию по стандартам освобождения заложников. После успешного штурма рэпера задержали и изолировали, а с шокированными детьми долгое время работали психологи по методикам помощи жертвам терактов.

Журналистам также удалось связаться с одним из пострадавших рабочих — гражданином Таджикистана по имени Шорух, по которому Джиган открыл огонь. Мужчина получил два огнестрельных ранения, но выжил. По его словам, во время осмотра территории Джигана причудились ужасающие вещи. Сначала музыкант закрыл помощника в коридоре, затем безосновательно обвинил в педофилии и объявил, что расстреляет его. Несмотря на пережитое, Шорух не стал обращаться к российским правоохранителям, а спешно покинул границы РФ и вернулся на родину.

В настоящее время Джиган находится за пределами России. По данным медиаресурсов Собчак, исполнитель проходит длительный курс реабилитации в элитном израильском центре Phoenix в городе Ришон-ле-Цион. Вместо больничных палат пациентам предлагают условия пятизвездочного отеля: бассейны, джакузи, зоны отдыха и меню от шеф-повара. Стоимость такого пребывания обходится семье ориентировочно в 12 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей) ежемесячно, а полный трехмесячный курс стоит не менее 3 миллионов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что предатель Украины, репер-путинист Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, прокомментировал информацию о разводе с Оксаной Самойловой. В комментарии российским пропагандистским СМИ он заявил, что надеется сохранить брак.