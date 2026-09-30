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Мэттью Перри потратил 7 млн долл. на попытки избавиться от зависимости: откровение сестры

Сестра звезды "Друзей" раскрыла подробности многолетней борьбы актера с зависимостью и его попыток вернуться к трезвой жизни

30 сентября 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

Мэттью Перри годами пытался справиться с зависимостью, о чем сам не раз говорил публично. Теперь новые подробности его личной борьбы озвучила сестра актера Миа Перри Бовик в документальном сериале Netflix "The One About Matthew Perry".

Мэттью Перри потратил 7 млн долл. на попытки избавиться от зависимости: откровение сестры

Мэттью Перри во время мероприятия. Фото: Policy Exchange / Wikimedia Commons

7 млн долл. ради трезвости

По словам сестры, Перри потратил около 7 млн долл., пытаясь избавиться от зависимости и вернуться к трезвой жизни. Эта сумма показывает, как много ресурсов актер направлял на борьбу со своей проблемой.

В то же время, за пределами личных трудностей Перри оставался одной из самых известных звезд телевидения. Мировую известность ему принесла роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год и насчитывал 236 эпизодов.

История, которую знали не все

Новый документальный проект должен показать Мэттью Перри не только как популярного актера, но и как человека, много лет боровшегося с зависимостью. Трехсерийный фильм содержит свидетельства хорошо знавших его людей, а также ранее не обнародованные фотографии и видео из частного архива семьи Перри.

Сестра рассказала о брате после продолжительного периода молчания. По ее словам, ей понадобилось время, чтобы быть готовой поделиться воспоминаниями о его жизни и трудностях, с которыми он сталкивался. Она хочет показать его как целостного человека, а не только как Чендлера или боровшегося с зависимостью актера.

Документальный проект дает возможность посмотреть на жизнь актера через воспоминания его семьи, друзей и коллег. Авторы сериала стремятся раскрыть менее известную сторону человека, которого миллионы зрителей знали прежде всего по роли в "Друзьях".

Трехсерийный документальный сериал "The One About Matthew Perry" выйдет на Netflix 27 октября 2026 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Том Круз назвал фильмы, определившие его карьеру: среди них не только "Миссия невыполнима"



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