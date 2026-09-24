В возрасте 58 лет ушел из жизни российский музыкальный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов. О смерти шоумена сообщил его коллега по телевизионному цеху Вадим Такменев.

Сергей Соседов. Фото из открытых источников

По предварительной информации, трагедия произошла в результате несчастного случая. Российские медиа, ссылаясь на окружение критика, отмечают, что во время гастрольной поездки он неудачно упал с лестницы, что привело к серьезной травме и дальнейшему отеку мозга. Источник в агентстве ТАСС уточнил, что инцидент произошел в Якутии.

Широкую популярность на телевидении Сосед получил еще в 1990-х годах благодаря проекту "Акулы пера", где запомнился зрителям своими бескомпромиссными вопросами и эпатажным стилем общения с артистами.

В Украине журналист стал известен в 2010 году, когда занял кресло судьи популярного вокального проекта "Х-фактор" на телеканале СТБ, где проработал пять лет. Кроме того, в 2011 году он испытал свои силы как участник развлекательного проекта "Танцы со звездами" на том же канале. Со временем, в период с 2021 по 2023 год, Соседов вернулся на российское телевидение как ведущий остросюжетного ток-шоу "За гранью" на канале НТВ.

В последние годы своей жизни музыкальный критик открыто демонстрировал солидарность с кремлевским режимом и одобрял полномасштабное вторжение России в Украину.

В своих публичных выступлениях шоумен регулярно прибегал к оскорбительной риторике в адрес нашего государства, транслируя классические нарративы российской пропаганды о якобы "внешнем управлении" и зависимости Киева. Более того, в интервью он позволял себе называть Украину "больной".

"В Украине жить невозможно", — утверждал Соседов, оправдывая агрессивные действия своей страны вымышленными причинами. Описывая собственное видение информационного пространства соседнего государства, он добавлял: "Там идет такая пропаганда, просто адская… Там такая неонацистская пропаганда абсолютно адская. Геббельс отдыхает".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналистские расследования команды Ксении Собчак пролили свет на жуткие события, произошедшие в начале июля в элитном коттеджном городке "Шато Соверен" в Подмосковье РФ. Известный рэпер-путинист, одессит Джиган, находясь в состоянии сильного психологического обострения, устроил стрельбу из боевого оружия и взял в заложники своих детей и домашний персонал.



