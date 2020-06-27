Опрос "Комментариев": украинские звезды поделились лучшими летними воспоминаниями

Певица Тоня Матвиенко с семьей. Фото: архив Т. Матвиенко

Украина вместе со всем миром переживает уникальное полукарантинное лето, наполненное своими странностями и особенностями. Кто-то находит для себя позитивные стороны и в такой ситуации, для кого-то же нынешнее лето безнадежно испорчено как минимум потому, что выбор места провождения того же отпуска предельно ограничен. Многим из нас остается лишь вспоминать о славных временах, когда двери любой страны были открыты и препятствием мог стать лишь финансовый вопрос.

Собственно, воспоминаниям мы и посвятили этот материал, в котором украинские знаменитости поделились своими яркими летними впечатлениями прошлых лет. Ответить на вопросы "Комментариев" любезно согласились звезды украинского шоу-бизнеса Юрий Горбунов, Игорь Кондратюк, Тоня Матвиенко, Дмитрий Ступка и Евгений Хмара.

Телеведущий 1+1 (Голос країни, Танці з зірками), актер, креативный продюсер Юрий Горбунов:

– В детстве лето запомнилось поездками на море с родителями на машине. Мы жили в палатке, рядом машина, натянутый тент, еда на свежем воздухе. Для детей это то, что нужно! И это были самые яркие впечатления. А после моря меня отправляли к бабушке.

В юношеские годы я учился в Киеве, и поэтому летом всегда стремились уехать домой, к родителям (Юрий Горбунов родился в городе Новый Роздол Львовской области, но вырос в Ивано-Франковске в семье воспитателя детского сада и рабочего домостроительного комбината – прим. ред.) и провести время с ними.

Во взрослом возрасте самые яркие впечатления от поездок за границу. Лично у меня лето ассоциируется с морем – солнце, песок, пляж и какая-то беззаботность. Конечно, есть люди, которых привлекают, например, горы. Но для меня лето – это всегда в первую очередь море!

Правда, я не знаю, как будет в этом году в связи с нынешней ситуацией в мире – пандемией COVID-19… Но до этого момента было именно так.

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк:

– Я, начиная с 6-го класса, по собственной инициативе летом работал в деревне. Сначала разнорабочим, а после 8 и 9-го классов – помощником комбайнера.

Мне эта работа нравилась. Она давала какую-то маленькую самостоятельность от родителей даже не в смысле заработанных денег, а в смысле того, что я чувствовал себя взрослым. Потому что тоже ходил на работу… К тому же – не нужно было сидеть все лето у бабушек с младшим братом (смеется).





Певица Тоня Матвиенко:

– Лето, наверное, как и для любого – моя самая любимая пора года. Еще со времен детства. С того периода можно вспомнить множество интересных и эмоциональных историй. Но при этом, на фоне воспоминаний с прошлогоднего отдыха на испанском Тенерифе, они все "проигрывают".

Во-первых, это был наш первый семейный отпуск: я, Арсен (супруг Тони – певец Арсен Мирзоян – прим. ред.) и наша маленькая Нина (родилась 15 января 2016 года – прим. ред.). Для дочери это вообще была первая заграничная поездка. Я очень переживала по этому поводу, особенно из-за того, как она выдержит перелеты. К счастью, без паники и истерик (улыбается).

А когда уже прибыли на остров – меня поражало всё. Приветливые испанцы, вкусная еда, природа... А еще я как будто оказалась на шаг ближе к своей мечте – побывать на Гранд-Каньоне, в США.

В один из дней нашего отдыха на Тенерифе мы отправились к подножию вулкана Тейде. Именно эти виды мне чем-то напомнили аризонский ландшафт.

В этом году мы планировали вернуться на этот замечательный остров, но, к сожалению, карантин внес свои коррективы.

Артист театра и кино Дмитрий Ступка:

– Лето у меня с самого детства ассоциируется с путешествиями. Почти каждое лето я проводил в Испании, а в 1996 году был на Кубе.

Было классное лето, когда удалось посетить США и страны Европы.

В 2006-м мы путешествовали с отцом (артист театра и кино Остап Ступка – сын легендарного Богдана Ступки – прим. ред.) и его женой: сперва в Нью-Йорк на 10 дней, потом побыли неделю в Украине, а затем рванули на две недели в Турцию.

Нью-Йорк – вообще мой любимый город. Был там раз пять. С Полиной (в 2016 году Дмитрий расписался с телеведущей и моделью Полиной Логуновой – прим. ред.) мы там провели медовый месяц. Были в культовом баре Hard Rock Cafe, в Американском музее естественной истории, занимались шопингом. В Нью-Йорке же я побывал на концерте Мадонны, смотрел мюзикл "Чикаго", спектакль "Макбет".

Композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара:

– Можно с уверенностью сказать, что каждое лето – это маленькая жизнь.

В раннем детстве я радовался приходу тепла, так как оно давало возможность ездить в аэропорт, где-то под взлетную полосу и наблюдать за самолетами (Евгений родился в Киеве – прим. ред.). Однажды, мы с отцом в очередной раз поехали в аэропорт "Жуляны", чтобы посмотреть на самолеты. Мы нашли дырку, через которую можно было пролезть поближе к взлетной полосе, пробрались туда и стали смотреть, как взлетают самолеты прямо перед нами. Через полчаса подъехала пожарная машина с охраной аэропорта, которая и забрала нас в полицейский участок. Там мы давали показания, что мы не какие-то там рецидивисты.

Но есть все же положительные моменты: благодаря этим "набегам" я до сих пор могу определить модель самолета по звуку двигателя (улыбается).

Самым знаковым для меня стало лето 2001-го года, когда я впервые вышел на большую сцену фестиваля "Таврийские Игры" в качестве маленького приглашенного гостя из Киева выступить с легендарным французским композитором Дидье Маруани. После этого меня узнавали на улице, а в школе потом все об этом говорили (улыбается).

Также я увлекался астрономией и авиамоделированием, поэтому каждое лето было особенным. Очень яркие впечатления остались от поездок с родителями в Крым так называемым "дикарем". Я бы и сейчас с удовольствием отправился в подобное путешествие, если бы была такая возможность…

Сейчас же мы все переживаем "карантинное" лето – и в этом тоже нужно искать свои позитивные стороны. Я однозначно рад возможности много времени проводить за городом, дышать свежим воздухом и быть рядом с семьей (Евгений женат на певице Дарье Ковтун, у пары двое детей – трехлетний сын Коля и дочь Вера, которой идет второй год – прим. ред.).



Напомним, известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк в эксклюзивном интервью поведал "Комментариям" , как "Караоке на Майдане" превратилось в "Караоке на диване", поделился мыслями относительно будущего отечественного шоу-бизнеса и рассказал про свой дебют в продюсировании сериала, который уже скором времени увидят украинские телезрители.

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