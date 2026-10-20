Остров, ферма авокадо и гробница-пирамида: семь самых необычных владений голливудских звезд

Знаменитости нередко покупают не только роскошные дома. Некоторые приобретения поражают своим необычным назначением. Издание People собрало семь примеров, которые выходят далеко за рамки обычных голливудских поместий.

Пирамидальная гробница Николаса Кейджа на кладбище Сент-Луис в Новом Орлеане. Фото: Wikimedia Commons / Fallaner / CC BY-SA 4.0

Ферма авокадо и ранчо на тысячи гектаров

В 2007 году Сандра Буллок приобрела в Калифорнии участок площадью около 36,8 гектара за 2,72 млн долларов и превратила его в органическую ферму авокадо. На территории находились дом, бассейн и сады. В 2022 году актриса продала поместье за 5,6 млн долларов.

Роберт Редфорд осваивал около 2023 гектаров земли в Юте. Со временем там появился горный курорт Sundance Mountain Resort, а также зародилась история кинофестиваля Sundance.

Частный остров и аквапарк

Беар Гриллс приобрел остров Saint Tudwal's Island West у побережья Уэльса. Заброшенную территорию он превратил в уединенное убежище для автономной жизни. Леонардо Ди Каприо стал владельцем острова Blackadore Caye в Белизе и планировал создать там экологический курорт, однако реализация проекта столкнулась с задержками.

Селин Дион построила во Флориде поместье в багамском стиле с аквапарком, бассейны которого вмещали около 1,89 млн литров воды.

Пирамида для актера и ранчо режиссера

Николас Кейдж приобрел в Новом Орлеане усыпальницу в форме пирамиды высотой около 2,7 метра.

Джордж Лукас превратил бывшее молочное ранчо в Калифорнии в Skywalker Ranch площадью около 1902 гектаров. Там оборудовали студийные помещения и пространство для личного пользования. Эти примеры показывают, что для знаменитостей недвижимость может быть не только жильем, но и способом воплотить собственные увлечения и амбиции.

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