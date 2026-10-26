Озвучивал Багза Банни и Даффи Дака: внезапно умер известный актер Эрик Бауза

Американская индустрия анимации понесла утрату: в возрасте 46 лет внезапно умер Эрик Бауза — актер озвучивания, известный работой над мультфильмами Looney Tunes. Его голосом говорили Багз Банни, Даффи Дак и другие популярные персонажи. О смерти артиста сообщило издание People 26 октября.

Актер озвучивания Эрик Бауза на фестивале Comic-Con International в 2025 году. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Семья Баузы объявила о его смерти в воскресенье, 25 октября, опубликовав заявление в Instagram. Близкие отметили, что актер ушел из жизни внезапно. По данным офиса судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, причиной смерти стала гипертензивная сердечно-сосудистая болезнь.

Каких персонажей озвучивал Эрик Бауза

Бауза был лауреатом премии "Эмми" и одним из известнейших современных актеров озвучивания. За свою карьеру он набрал более 400 актерских работ в кино и на телевидении.

Он озвучивал не только Багза Банни и Даффи Дака, но и Твити, Порки Пига и других героев. В частности, в фильме "Космический джем: Новое поколение" 2021 года его голосом говорили Даффи Дак, Порки Пиг, Элмер Фадд и Фогхорн Легхорн.

Незадолго до смерти актер работал над новыми проектами. Он повторил роли нескольких персонажей в фильме "Койот против Акме", а также готовился озвучить Даффи Дака в будущем мультфильме "Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical".

Как начиналась карьера актера

Эрик Бауза родился 7 декабря 1979 года в Торонто. Сначала он работал дизайнером персонажей в голливудских студиях, а затем построил карьеру в озвучивании. В детстве он увлекался Looney Tunes и пытался копировать голоса героев.

В Warner Bros. Animation отметили его вклад в развитие анимации и способность дарить радость миллионам зрителей. Представительница компании Ченнинг Данги заявила, что Бауза продолжил наследие легендарных голосов Looney Tunes.

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