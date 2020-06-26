Пять актеров, которые стали знаменитыми только после 40

Некоторым звездам посчастливилось заполучить свои первые роли еще в детстве. Но есть и те, кто дожидался своего звездного часа годами. Представляем вам пять знаменитых актеров, которые обрели популярность и славу в зрелом возрасте.

Морган Фримен (50 лет)

Звезде фильмов "Семь" и "Побег из Шоушенка" Моргану Фримену актерский путь давался не легко. Впервые он заявил о себе в 34-летнем возрасте, а потом на несколько лет пропал с экранов. И только благодаря роли в фильме "Уличный парень", которую Фримен играл уже в 50-летнем возрасте, он получил свою первую номинацию на "Оскар" и всемирную известность.

Томми Ли Джонс (47 лет)

Американский актер, несмотря на свою любов к футболу, все же выбрал кинокарьеру. Он участвовал во многих театральных постановках и фильмах, но свой первый "Оскар" он получил только в 47-летнем возрасте за роль Сэмюэла Джерарда в фильме "Беглец". После этого, он был зачислен в лигу ведущих актеров Голливуда.

Сэмюэл Л. Джексон (44 года)

До 1994 года Сэмюэл успел поучаствовать во множестве постановок и сыграл десятки ролей. Однако волею судьбы все это оставалось незамеченным. Долгожданную славу ему принесла роль в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Несмотря на то, что роль была второго плана, это не помешало актеру оказаться номинированным на "Оскар".

Стив Карелл (43 года)

Актер долгое время выступал в гастролирующих труппах, пробовал себя в телевизионных шоу, но настоящий успех настиг его, когда он сыграл в комедии "40-летний девственник". Самому ему на тот момент было 43.

Пьер Ришар (42 года)

Несмотря на курсы и стажировку у известнейших людей, Ришар долгое время не мог найти своей ниши в кино. Лишь в 42 года после роли "маленького человека" актер обрел всемирную известность.

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