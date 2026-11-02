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Рак, герпес и болезнь Альцгеймера: знаменитости, которым поставили неправильный диагноз

От ошибочного подозрения на рак до болезни Альцгеймера: известные актеры и певцы пережили тревогу из-за неправильных медицинских заключений.

2 ноября 2026, 15:01
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Сергій Кречмаровський

Ошибочный диагноз может напугать, задержать лечение или привести к трагическим последствиям. Знаменитости тоже не застрахованы от таких ситуаций: одни годами не могли понять причину симптомов, другие пережили шок из-за ошибки во время обследования.

Рак, герпес и болезнь Альцгеймера: знаменитости, которым поставили неправильный диагноз

Холли Берри на Каннском кинофестивале 2025 года. Фото: Gabriel Hutchinson / WikiPortraits / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

  • Кристина Эпплгейт. В 2021 году актрисе диагностировали рассеянный склероз. По данным Ranker, в 2026 году она сообщила, что диагноз был ошибочным. Причину симптомов продолжали искать, а неопределенность стала для нее испытанием.

  • Крис Кристофферсон. Актер и кантри-музыкант годами страдал от проблем с памятью, которые связывали с болезнью Альцгеймера. Позже обследование выявило болезнь Лайма. После лечения его состояние, по сообщениям, заметно улучшилось.

  • Келли Кларксон. Перед церемонией "Грэмми" в 2006 году певице сообщили о результатах анализов, которые могли указывать на рак. Она провела день в страхе, однако на следующий день врач сообщил, что диагноз был ошибочным.

  • Холли Берри. Актриса обратилась к врачу из-за сильной боли и затрудненного мочеиспускания. Еще до получения результатов анализов он предположил генитальный герпес, но тесты этого не подтвердили. Позже симптомы связали с перименопаузой.

  • Сьюзен Бойл. В детстве певице ошибочно приписали повреждение мозга. Уже во взрослом возрасте специалист диагностировал у нее синдром Аспергера. По словам Бойл, это помогло ей лучше понять себя.

  • Джон Риттер. Актер умер в 2003 году в возрасте 54 лет из-за расслоения аорты. Во время лечения его состояние, как сообщалось, сначала приняли за сердечный приступ. Семья подала иск, однако врачей в итоге оправдали.

Эти истории напоминают, насколько важно уточнять неясный диагноз и обсуждать сомнения с медицинскими специалистами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему рассеянный склероз так легко спутать с другими заболеваниями



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Источник: https://www.ranker.com/list/celebrities-who-had-misdiagnosed-medical-cases
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