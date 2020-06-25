Шарлиз Терон отрицает помолвку с Шоном Пенном

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Татьяна Веремеева
Американская киноактриса Шарлиз Терон во время во время шоу Говарда Стерна
заявила, что никогда не была помолвлена с актером Шоном Пенном. "Мы
встречались, это было буквально все, что происходило, мы встречались", –
сказала Терон.
Актриса рассказала, что для нее те отношения много значили, но они
продлились не долго. По ее словам, она никогда не думала о замужестве с
актером.
Отметим, Шарлиз Терон и Шон Пенн начали встречаться в 2013 году. Их
отношения продлились до 2015 года.
Терон также отметила, что никогда не чувствовала себя одинокой и замужество вообще не является чем-то
приоритетным для нее. Кроме того, она заявила, что особенно сейчас у нее нет
времени на романтические отношения.
"Мне нравится ходить на свидания, но я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова
жить с кем-то", – рассказала актриса.
Ранее "Комментарии" писали, что голливудская звезда Шарлиз Терон поделилась
интересной историей из личной жизни. Актриса рассказала о свидании, которое рассмешило
ее до слез. Недавно знаменитость стала гостьей американского шоу, где
рассказала ведущему о свидании 20 -летней давности, о котором не может забыть
до сих пор. Шарлиз призналась, что поначалу она с мужчиной поужинала в
ресторане, он подвез ее до дома, они начали целоваться и все было хорошо. Но
странная просьба кавалера в одну секунду испортила весь романтический лад.
Мужчина попросил звезду целовать его в нос, что очень ее рассмешило.
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