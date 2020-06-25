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Шарлиз Терон отрицает помолвку с Шоном Пенном

Шарлиз Терон заявила, что сейчас у нее нет времени на романтические отношения

сегодня, 05:45
Автор:

Татьяна Веремеева
Шарлиз Терон отрицает помолвку с Шоном Пенном

Американская киноактриса Шарлиз Терон во время во время шоу Говарда Стерна заявила, что никогда не была помолвлена с актером Шоном Пенном. "Мы встречались, это было буквально все, что происходило, мы встречались", – сказала Терон.

Актриса рассказала, что для нее те отношения много значили, но они продлились не долго. По ее словам, она никогда не думала о замужестве с актером.

Отметим, Шарлиз Терон и Шон Пенн начали встречаться в 2013 году. Их отношения продлились до 2015 года.

Терон также отметила, что никогда не чувствовала себя одинокой  и замужество вообще не является чем-то приоритетным для нее. Кроме того, она заявила, что особенно сейчас у нее нет времени на романтические отношения.

"Мне нравится ходить на свидания, но я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова жить с кем-то", – рассказала актриса.

Ранее "Комментарии" писали, что голливудская звезда Шарлиз Терон поделилась интересной историей из личной жизни. Актриса рассказала о свидании, которое рассмешило ее до слез. Недавно знаменитость стала гостьей американского шоу, где рассказала ведущему о свидании 20 -летней давности, о котором не может забыть до сих пор. Шарлиз призналась, что поначалу она с мужчиной поужинала в ресторане, он подвез ее до дома, они начали целоваться и все было хорошо. Но странная просьба кавалера в одну секунду испортила весь романтический лад. Мужчина попросил звезду целовать его в нос, что очень ее рассмешило.


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Источник: https://people.com/movies/charlize-theron-denies-she-was-engaged-to-sean-penn/
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