Секрет раскрыт: знаменитый пес Патрон женился и поделился кадрами со своей избранницей

Самый известный украинский четырехлапый сапер, пес Патрон, взбудоражил своих поклонников неожиданной новостью об изменениях в личной жизни. Как оказалось, известный помощник ГСЧС и волонтер официально создал семью еще в начале осени, однако раскрыть эту тайну решился только сейчас.

Пес Патрон с женой

"Я от вас кое-что скрыл, — искренне признался Патрон на своих официальных страницах. — Не специально, а просто мне казалось, что сейчас не время нарушать пространство такими новостями, но с другой стороны, другие новости, не столь хорошие, не спрашивают нас".

Четвероногий любимец рассказал, что его любимую зовут Лана, и она пленила его сердце с первого взгляда.

"В этом сентябре я женился! – объявил сапер. — Мою жену зовут Лана, она волшебная собака (хотя и не без особого джек-рассельского характера, это от нас не отнять)".

Патрон откровенно рассказал, что долгое время ставил во главу угла исключительно профессиональную деятельность и помощь другим, игнорируя собственные потребности, что хорошо знакомо многим украинцам во время войны. Однако встреча с Ланой сменила его приоритеты.

"Я все откладывал свою личную жизнь, мне казалось, что она не так важна, как дела рабочие, как волонтерство, ну, вы знаете, — делится звездное животное. – Но пройти мимо Ланы и не засмотреть я не смог. Обоняние за обонянием, и у нас нашлось столько общих тем".

Это счастливое событие вдохновило Патрона обратиться к своей огромной аудитории с философским призывом ценить каждый момент и не переносить радостные мгновения в неопределенное будущее.

"Хочу сказать колеблющимся, кто откладывает “на потом” что-то только для себя, для счастья, для улыбок… Может, не откладывайте? — отмечает Патрон, отмечая, что дело не в страхе, а в желании увеличить количество добра вокруг. — Просто, если начать вот сегодня, то счастье будет продолжаться дольше. Любви больше и больше жизни".

Новоиспеченные супруги направили всем украинцам свой фирменный "любовный лизь" и напомнили о важности заботы о семье и стране. Более того, даже собственный праздник пара решила конвертировать в помощь фронту.

"Лана говорит, что вы можете захотеть поздравить нас, как принято в Украине, гривной и валютой. Но нам действительно ничего не нужно! – подчеркнул Патрон, объявив сбор на технику для брата своего хозяина Михаила. – Но мы собираем сейчас на помощь моему дяде-военному. Собираем на дроны, антенны, аккумуляторы. Это действительно что нужно новой семье: спокойное небо над головами".

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