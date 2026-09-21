Трагедия в семье Синди Кроуфорд: в возрасте 27 лет скончался сын супермодели Пресли Гербер

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Недилько Ксения
Известная американская семья и мировая индустрия моды переживают глубокий траур из-за внезапной смерти молодого манекенщика Пресли Гербера. Жизнь 27-летнего сына Синди Кроуфорд оборвалась в минувшее воскресенье в медицинском заведении Лос-Анджелеса, где он находился на лечении.
Синди Кроуфорд с мужем и детьми. Фото из открытых источников
Молодой человек, унаследовавший известную фамилию и строивший собственную карьеру на подиуме, на протяжении многих лет сталкивался со сложными внутренними вызовами.
Психологические трудности Гербера-младшего не раз приводили его к конфликтам с законом. В январе 2019 его задержала полиция за управление автомобилем под влиянием алкоголя. Впоследствии в том же году суд вынес ему приговор в виде трех лет условного срока, обязав пройти специальный курс профилактики алкоголизма и отработать два дня в общественных работах.
Однако, несмотря на попытки стабилизировать свое состояние, последние годы оказались для юноши крайне изнурительными из-за новых ментальных кризисов.
Родители Пресли, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер воздерживаются от обширных публичных комментариев, прося общественность и прессу уважать частность семьи в это чрезвычайно сложное время скорби.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что американская актриса Гайден Панеттьери, получившая мировую известность благодаря сериалам "Герои" и "Нэшвилл", умерла в возрасте 36 лет.