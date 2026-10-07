Три страны отказались от участия на Евровидении-2027: какая причина

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Slava Kot
Чехия не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2027". Причиной стало сокращение бюджета общественного вещателя на фоне изменений в медийном законодательстве и реструктуризации финансирования. Таким образом Чехия присоединилась к Нидерландам и Ирландии, которые также объявили об отказе от участия в следующем песенном конкурсе. О решении сообщила "Человек".
Из-за новых правил финансирования чешский общественный вещатель должен сократить расходы примерно на 350 миллионов крон (около 14,3 млн евро). В таких условиях участие в международном песенном конкурсе не стало приоритетом.
Чехия также не будет покупать право на трансляцию конкурса. В то же время зрители смогут следить за выступлениями на официальном YouTube-канале "Евровидения" и голосовать в категории "Остальные миры".
Ранее о неучастии в "Евровидении-2027" объявили Нидерланды и Ирландия. Их решения связаны с войной в Газе и допуском Израиля к конкурсу. Нидерландский вещатель заявил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке "Евровидение" больше нельзя считать нейтральной площадкой. Ирландская сторона объяснила свою позицию гуманитарным кризисом в Газе и гибелью гражданских.
В 2027 году конкурс должен принять болгарский город Бургас.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале на Евровидении. Почему вырезали выступление Сердючки – реакция Данилко.