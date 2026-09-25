Угасла «славянская звезда» французского кино: на 89-м году жизни скончалась легендарная Марина Влади

Мир кинематографа понес тяжелую потерю. Во Франции на 89-м году жизни скончалась величайшая французская актриса, писательница и исполнительница украинско-российского происхождения Марина Влади. Информацию о ее кончине, последовавшей после длительного недомогания, подтвердили родные артистки через информационное агентство AFP. Авторитетное издание Le Figaro в своем некрологе почтило память звезды, назвав ее невероятной "славянской звездой, ярко сияющей на небосводе французского кино".

Владимир Высоцкий и Марина Влади

"Мама ушла в вечность в стенах собственного дома, — отмечается в официальном сообщении детей Марины Влади. — Последние минуты она провела в кругу самых близких людей и своих любимых домашних животных".

Семья также подчеркнула, что легендарная актриса прожила чрезвычайно насыщенную, длительную и красивую жизнь. Карьера будущей кинодивы, родившейся в 1938 году под именем Екатерина-Марина Полякова-Байдарова, началась в раннем возрасте — свою первую эпизодическую роль она исполнила в ленте "Летняя гроза", когда ей было всего 10 лет.

Всего творческое наследие знаменитости насчитывает более 80 кинокартин. Мировую славу и признание критиков ей принесли главные роли в культовом фильме "Колдунья" (1956), а также в драме "Пчелиная матка" (1963), за которую она получила престижную награду Каннского кинофестиваля как лучшая актриса. Журналисты и критики подчеркивают, что она более полувека очаровывала европейского зрителя своим неповторимым славянским шармом и благородным голосом.

Отдельной драматической страницей ее биографии стал брак с выдающимся советским поэтом, актером и бардом Владимиром Высоцким, который был заключен в 1970 году. Своим воспоминаниям об этих бурных отношениях Влади впоследствии посвятила известную биографическую книгу "Владимир или Прерванный полет" и создала на ее основе одноименное театральное представление.

"Она долгое время боролась с болезнью, — прокомментировал печальное известие сын поэта Никита Высоцкий. — Она внесла огромный вклад, в том числе и для всех нас, кому остается важным наследие Высоцкого, поэтому мы должны сохранить о нем светлую и благодарную память".

В разные годы заслуги Марины Влади перед культурой отмечались на международном уровне, в частности, в 2012 году она получила медаль Пушкина за популяризацию языка и сохранение культурных связей, а в 2006 году в Екатеринбурге ей и ее звездному мужчине даже построили общий памятник. Однако в последние годы жизни актриса четко расставила политические акценты: после 2022 г. она открыто выступила с резким осуждением полномасштабного российского вторжения в Украину, назвав кремлевский режим диктаторским и смертоносным.

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