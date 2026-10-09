В сети не узнали Меган Фокс: новое видео с актрисой спровоцировало волну критики из-за изменений во внешности

Известная американская актриса Меган Фокс, долгие годы удерживавшая статус мирового эталона красоты, снова оказалась в центре бурных обсуждений. Поводом для этого стал короткий ролик, опубликованный кинематографическим онлайн-архивом Letterboxd, где звезда делилась списком своих любимых лент. Однако вместо обсуждения кинорекомендаций пользователи сети переключили все внимание на лицо и фигуру знаменитости, засыпав публикацию тысячами комментариев.

Меган Фокс

Ситуация накалилась так, что модераторам платформы пришлось стопроцентно ограничить возможность комментирования через шквал оскорбительных замечаний.

"Она полностью изуродовала свое лицо, — возмущались одни пользователи под видео, не скрывая своего разочарования. — Как жаль".

В то же время преданные поклонники звезды выступили в ее защиту, призвав критиков к эмпатии и напомнив о физиологических причинах перемен. Оказалось, что хоть кадр был обнародован недавно, саму запись создавали в прошлом году, когда Меган находилась в процессе восстановления после рождения четвертого ребенка.

"Она только что родила малыша", — замечали защитники, намекая на естественные отеки после беременности.

Дополнительным фактором стресса для актрисы стал длительный сложный период в личной жизни. В последние годы она находилась в нестабильных отношениях с музыкантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Пара то расходилась, то снова заявляла о помолвке, и, несмотря на очередное примирение перед появлением общей дочери, в конце концов они окончательно разорвали связь. Кроме новорожденной девочки, Фокс также самостоятельно воспитывает троих сыновей от брака с Брайаном Остином Грином, с которым развелась после 15 лет вместе из-за банального выгорания в браке.

"Она дошла до того предела, когда все было не очень хорошо... — вспоминал бывший муж звезды Брайан Остин Грин причины их разрыва, — ее все раздражало. Это происходит в отношениях, я понимаю. Ты доходишь до момента, когда думаешь: "Боже, то, как ты сейчас шаркаешь ногами, то, как ты кладешь хлеб в тостер, просто сводит с ума"".

Сама Меган Фокс никогда не скрывала своего увлечения бьюти-модификациями. Она откровенно рассказывала в интервью о ринопластике, маммопластике и регулярном использовании инъекций красоты, считая критику общества лицемерной.

"Я не понимаю, какой смысл стыдить людей за то, что они прибегают к подобным процедурам, — делилась ранее звезда своими мыслями по поводу осуждения пластики. — Стеснять за это очень странно. Люди думают, что я сделала гораздо больше, чем есть на самом деле".

Как бы то ни было, именно кардинальное изменение имиджа в свое время помогло актрисе вырваться из эпизодических ролей. Трансформация внешности открыла ей дверь в большое кино, подарив главные роли в блокбастерах "Трансформеры" и "Тело Дженнифер", которые и превратили ее в главный секс-символ эпохи двухтысячных.

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