Во Львове со скандалом отменили концерт Феликса Редьки: что произошло

Во Львове отменили концерт стендап-комика Феликса Редьки, который должен пройти 29 октября в Центре Довженко. Причиной стали публичные обвинения комика в распространении пророссийских и антиукраинских тезисов. Отмена выступления повлекла за собой бурную дискуссию в соцсетях: одни пользователи поддержали решение, другие назвали его проявлением цензуры.

Феликс Редька

Первым на запланированный концерт во Львове Феликса Редьки обратил внимание львовский активист Тарас Хавунка. Он заявил, что считает проблематичным проведение выступления Редьки именно на площадке, принадлежащей общине Львова.

"29 октября исполнитель, который систематически продвигает откровенно ватные тезисы, должен выступать в Центре Довженко — львовском коммунальном предприятии, которое принадлежит общине и использует коммунальное имущество и ресурсы. Феликс Редька имеет право выступать, шутить и искать частные концертные площадки. А мы будем с вами иметь право учесть этот выбор и пересмотреть свое отношение к конкретной частной локации", — отметил Хавунка.

Активист особо подчеркнул, что сбор средств на нужды украинской армии не должен автоматически оправдывать какие-либо заявления артиста. После огласки концерт в Центре Довженко был отменен. Сам Феликс Редька заявил, что о решении его заранее не предупреждали.

Впоследствии стендапер опубликовал видео, в котором эмоционально отреагировал на ситуацию. Он подверг сомнению логику запрета выступления в одном украинском городе, тогда как в других местах его концерты проходят.

"Мой концерт Одиссея отменили во Львове. Без предупреждений. Запасайтесь попкорном. Бедные будут все. Львов ничем не отличается от другого города Украины. Почему я, гражданин Украины, на одной территории могу выступать, а на другой — нет?" – заявил стендапер в видео, в начале которого он вылезает из мусорного бака.

Редька также отметил, что ранее неоднократно выступал в Центре Довженко во время полномасштабной войны. Кроме того, стендап-комик иронически спросил, почему его "слобожанское е**ло не проходит галицкий фейс-айди".

Скандал быстро вышел за пределы Львова. Часть украинских комиков и публичных деятелей встала на защиту Редьки. В частности, Женя Янович заявил, что не разделяет всех взглядов стендапера, однако считает отмену его концерта неправильным. В поддержку Редьки также высказались комик Николай Зырянов и стендаперка Алла Волкова.

В то же время, другие публичные лица поддержали отмену концерта. Блогерка Елена Мандзюк отметила, что "это надо так выгораживать консерву на фоне Александра Довженко", а комик Антон Тимошенко высмеял Редьку иронической корреспонденцией, что его концерт во Львове не отменяется. Также против Феликса Редьки выступила блоггер Татьяна Микитенко (Рагуловна).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что саркастическое сообщение комика Феликса Редьки об отключении света в Киеве вызвало громкий скандал и жесткую реакцию известных украинских деятелей.