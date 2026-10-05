Возникший жестко обратился к Зеленскому в из-за войны Путина: певец шокировал требованием

Скандальный певец Олег Винник, после начала полномасштабного вторжения находящийся в Германии, снова оказался в центре внимания из-за заявлений об Украине. В новом интервью блогеру Натальи Велесевич певец объяснил, почему пока не планирует возвращаться на родину.

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Артист заявил, что главная причина — неготовность мириться с возможными ограничениями на выезд из Украины. По словам Винника, он привык самостоятельно определять, где и как ему жить, а потому не хочет оказаться в ситуации, когда не сможет покинуть страну.

"Я бы хотел прожить в своей мирной, счастливой стране. Но этого нет. Это больно. И даже если бы я сейчас уехал, чтобы посетить своих родителей на кладбище, я этого не сделаю, потому что живу здесь... И чтобы ты сейчас приехал к себе на Родину и не имел права уехать, это как?", — заявил пение.

Винник фактически назвал одно условие, при котором готов рассматривать возвращение. Речь идет о завершении боевых действий и установлении мира. Пока этого не произошло, артист предпочитает оставаться в Германии, где, по его словам, чувствует себя защищенным.

"Для начала должен наступить мир... Я свободный человек, могу выйти ночью на улицу, я не волнуюсь за свою семью, мы живем в безопасности. Мы живем в цивилизованном, законном раю", — сказал Винник.

Блогерша поинтересовалась у певца, как бы он отреагировал, если бы президент Владимир Зеленский лично пригласил его вместе с "волчицей" вернуться в Украину.

В ответ Олег Винник заявил, что сейчас не склонен безоговорочно доверять любому. Он также подчеркнул, что не считает себя столь влиятельным человеком, чтобы глава государства звонил ему лично.

По словам артиста, сегодня для него важнее, чтобы украинские власти добились прекращения войны, гибели людей больше не было, а те желающие украинцы получили возможность вернуться домой. В то же время Винник признал, что реализовать это будет непросто.

Портал "Комментарии" уже писал , что певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения России находится в Германии, впервые подробно объяснил, почему до сих пор не вернулся в Украину.