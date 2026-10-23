Вы думали, это кинотрюк: 10 актеров, которые на самом деле умеют то, что показали в фильмах

В кино зрители привыкли к спецэффектам, каскадерам и монтажу, которые создают иллюзию невероятных способностей. Однако иногда актеры действительно владеют навыками, которые демонстрируют на экране. Некоторые звезды использовали спортивный опыт, другие удивляли съемочную группу неожиданными талантами.

Билл Мюррей доказал, что его реальные навыки могут удивлять не меньше, чем роли в кино. Фото: Siebbi, CC BY 3.0

Настоящие попадания и спортивное мастерство

Билл Мюррей в комедии "Король боулинга" ("Kingpin") сыграл профессионального игрока в боулинг. В одной из сцен его персонаж трижды подряд сбивает все кегли. Реакция окружающих была настоящей: актер выбил три страйка подряд с первой попытки, чем удивил даже режиссеров.

Курт Рассел в фильме "Побег из Лос-Анджелеса" также обошелся без кинематографических хитростей. Его герой должен попасть в баскетбольную корзину за ограниченное время. Актер тренировался между дублями, а все успешные броски, включая бросок через всю площадку, выполнил самостоятельно.

Том Холланд, известный по роли Человека-паука, еще до прихода в Marvel занимался танцами и гимнастикой. Эти навыки помогли ему выполнять часть акробатических движений в фильмах о супергерое. При этом сложные трюки и опасные эпизоды оставались работой профессиональных каскадеров.

Навыки, которые изменили сцены в фильмах

Дэрил Ханна в фильме "Бегущий по лезвию" использовала опыт профессиональной гимнастки. Ее умения настолько впечатлили режиссера Ридли Скотта, что он изменил постановку драки с участием Харрисона Форда, добавив гимнастические элементы.

Джек Николсон в фильме "Сияние" настолько убедительно разбивал двери топором, что реквизит пришлось заменить более прочными дверями. Ранее актер был добровольным пожарным и знал, как обращаться с инструментом.

Другие таланты, попавшие на экран

Дастин Хоффман в фильме "Последний шанс Харви" сыграл на пианино композицию, которую написал сам. Музыка была для актера не случайным увлечением: когда-то он мечтал стать джазовым пианистом.

Лэнс Хенриксен в фильме "Чужие" исполнил трюк с ножом, которым его персонаж Бишоп быстро наносит удары между пальцами другого героя. Актер действительно владел этим навыком, хотя в фильме сцену дополнительно ускорили.

Стив Маккуин в фильме "Большой побег" продемонстрировал мастерство управления мотоциклом. Именно он предложил добавить погоню на мотоциклах, а большинство трюков выполнил лично. Исключением стал прыжок через ограждение с колючей проволокой.

Дензел Вашингтон в спортивной драме "Его игра" смог забросить мяч в корзину во время игры против профессионального баскетболиста Рэя Аллена. А Харрисон Форд в фильме "Свидетель" использовал навыки плотника: до успеха в Голливуде он зарабатывал на жизнь столярным делом.

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