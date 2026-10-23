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Вы думали, это кинотрюк: 10 актеров, которые на самом деле умеют то, что показали в фильмах

Билл Мюррей выбивал страйки в боулинге, Том Холланд выполнял гимнастические трюки, а Джек Николсон умел выбивать двери топором. Некоторые сцены в известных фильмах оказались гораздо реалистичнее, чем можно было представить

23 октября 2026, 00:08
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Сергій Кречмаровський

В кино зрители привыкли к спецэффектам, каскадерам и монтажу, которые создают иллюзию невероятных способностей. Однако иногда актеры действительно владеют навыками, которые демонстрируют на экране. Некоторые звезды использовали спортивный опыт, другие удивляли съемочную группу неожиданными талантами.

Вы думали, это кинотрюк: 10 актеров, которые на самом деле умеют то, что показали в фильмах

Билл Мюррей доказал, что его реальные навыки могут удивлять не меньше, чем роли в кино. Фото: Siebbi, CC BY 3.0

Настоящие попадания и спортивное мастерство

Билл Мюррей в комедии "Король боулинга" ("Kingpin") сыграл профессионального игрока в боулинг. В одной из сцен его персонаж трижды подряд сбивает все кегли. Реакция окружающих была настоящей: актер выбил три страйка подряд с первой попытки, чем удивил даже режиссеров.

Курт Рассел в фильме "Побег из Лос-Анджелеса" также обошелся без кинематографических хитростей. Его герой должен попасть в баскетбольную корзину за ограниченное время. Актер тренировался между дублями, а все успешные броски, включая бросок через всю площадку, выполнил самостоятельно.

Том Холланд, известный по роли Человека-паука, еще до прихода в Marvel занимался танцами и гимнастикой. Эти навыки помогли ему выполнять часть акробатических движений в фильмах о супергерое. При этом сложные трюки и опасные эпизоды оставались работой профессиональных каскадеров.

Навыки, которые изменили сцены в фильмах

Дэрил Ханна в фильме "Бегущий по лезвию" использовала опыт профессиональной гимнастки. Ее умения настолько впечатлили режиссера Ридли Скотта, что он изменил постановку драки с участием Харрисона Форда, добавив гимнастические элементы.

Джек Николсон в фильме "Сияние" настолько убедительно разбивал двери топором, что реквизит пришлось заменить более прочными дверями. Ранее актер был добровольным пожарным и знал, как обращаться с инструментом.

Другие таланты, попавшие на экран

Дастин Хоффман в фильме "Последний шанс Харви" сыграл на пианино композицию, которую написал сам. Музыка была для актера не случайным увлечением: когда-то он мечтал стать джазовым пианистом.

Лэнс Хенриксен в фильме "Чужие" исполнил трюк с ножом, которым его персонаж Бишоп быстро наносит удары между пальцами другого героя. Актер действительно владел этим навыком, хотя в фильме сцену дополнительно ускорили.

Стив Маккуин в фильме "Большой побег" продемонстрировал мастерство управления мотоциклом. Именно он предложил добавить погоню на мотоциклах, а большинство трюков выполнил лично. Исключением стал прыжок через ограждение с колючей проволокой.

Дензел Вашингтон в спортивной драме "Его игра" смог забросить мяч в корзину во время игры против профессионального баскетболиста Рэя Аллена. А Харрисон Форд в фильме "Свидетель" использовал навыки плотника: до успеха в Голливуде он зарабатывал на жизнь столярным делом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 сериалах, финалы которых до сих пор раздражают фанатов



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Источник: https://www.ranker.com/list/actors-who-showed-off-real-skills-in-movies/stephanroget
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