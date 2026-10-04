"Вы получаете автомобиль!" и прыжок Тома Круза: 7 моментов, которые навсегда изменили шоу Опры

Шоу Опры Уинфри более четверти века оставалось одним из самых известных телевизионных проектов. Программа выходила с 1986 по 2011 год, за это время в эфир вышел 4561 выпуск. В программе появлялись знаменитости, обычные люди, авторы книг и гости с удивительными историями.

Опра Уинфри - ведущая легендарного телешоу, завершившегося после 25 сезонов. Фото: Lawrence Jackson / Белый дом

Одним из самых известных эпизодов стало появление Опры с тележкой, наполненной жиром. В 1988 году ведущая продемонстрировала количество веса, которое потеряла после четырех месяцев жидкой диеты. Позже Уинфри назвала этот момент одним из своих самых больших профессиональных сожалений, поскольку он, по ее словам, создавал опасный стандарт похудения.

В 1996 году появился еще один проект, переживший само шоу — книжный клуб Опры. Ведущая ежемесячно выбирала книгу для обсуждения, а ее рекомендации помогали авторам возглавлять списки бестселлеров.

Не менее резонансным стало интервью Эллен Дедженерес в 1997 году. Вскоре после публичного каминг-аута актриса и телеведущая пришла на программу вместе с тогдашней партнершей Энн Хеч. Выпуск вызвал споры, а сама Опра со временем рассказывала о волне ненависти, полученной после эфира.

Но самой известной телевизионной сценой остается прыжок Тома Круза на диване в 2005 году. Актер говорил о своих чувствах к Кэти Холмс, а его эмоциональное поведение через несколько секунд превратилось в мировой поп-культурный феномен.

В 2004 году шоу также вошло в историю благодаря масштабной раздаче автомобилей. Более 200 зрителей получили Pontiac G6. А в 2009 году Уитни Хьюстон дала откровенное двухсерийное интервью, в котором говорила о зависимости, реабилитации и сложных отношениях с Бобби Брауном.

Финал шоу в 2011 году тоже стал масштабным событием. После 25 сезонов Опра завершила программу специальным прощальным выпуском, на котором собрались Том Круз, Том Хэнкс, Мадонна, Бейонсе и другие известные гости.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Том Круз назвал фильмы, определившие его карьеру: среди них не только "Миссия невыполнима"