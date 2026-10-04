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"Я был очень вспыльчивым, злым и мстительным": Сильвестр Сталлоне признался, каким стал после успеха "Рокки"

Актер вспомнил период в 30-35 лет, когда стремление доказать свою состоятельность мешало ему наслаждаться успехом

4 октября 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о периоде своей карьеры, когда успех не доставлял ему ожидаемой радости. Во время разговора с Трейси Смит в рамках CBS Sunday Morning актер вспомнил, каким был примерно в 30-35 лет, когда пытался доказать себе и другим, что действительно заслуживает места в Голливуде.

"Я был очень вспыльчивым, злым и мстительным": Сильвестр Сталлоне признался, каким стал после успеха "Рокки"

Сильвестр Сталлоне вспоминает период после успеха "Рокки", когда стремление доказать свою состоятельность влияло на его характер. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

По словам Сталлоне, этот этап он называет "эрой доказывания". Именно тогда актер стал, как он сам выразился, очень вспыльчивым, злым и мстительным. Он признался, что постоянно стремился показать окружению свою правоту, поэтому даже не мог в полной мере наслаждаться собственным успехом.

Причиной такого положения стал стремительный взлет после "Рокки". Сталлоне написал сценарий и сыграл главную роль в вышедшем фильме, когда ему было 30 лет. Картина рассказывала о боксере Рокки Бальбоа и принесла актеру мировую известность. "Рокки" получил "Оскар" за лучший фильм, а сам Сталлоне был номинирован на награды за лучший сценарий и мужскую роль.

Несмотря на это, актер чувствовал, что все еще должен доказывать свои способности. По его словам, он не умел "выключить" это стремление даже после того, как уже достиг вершины. Вместо признательности за полученную возможность Сталлоне сосредотачивался на необходимости соответствовать ожиданиям и показывать, чего он стоит.

Спустя десятилетия отношение актера изменилось. Сегодня он говорит, что больше не чувствует необходимости что-то кому-то доказывать. Сталлоне отмечает, что люди могут иметь разные стороны характера и разные увлечения, а его собственный принцип сейчас прост — продолжать двигаться вперед и не зацикливаться на прошлых достижениях.

Историю раннего успеха Сталлоне также переосмысливает новый фильм "I Play Rocky". Лента показывает период, когда молодой актер пытался пробиться в Голливуде со своим рукописным сценарием "Рокки", несмотря на многочисленные отказы. В фильме роль молодого Сталлоне исполнил Энтони Ипполито.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какой фильм Киану Ривз назвал особенным в своей карьере



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Источник: https://people.com/sylvester-stallone-says-desire-to-prove-himself-in-his-30s-made-him-volatile-12147195
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