Королеву Данії Маргрете терміново госпіталізували: що відомо

Колишню королеву Данії Маргрете II вдруге за останні тижні госпіталізували до лікарні в Копенгагені. У королівському палаці повідомили, що 86-річна монархиня проходить лікування після виявлення великого тромбу в ділянці стегна.

Королева Данії Маргрете. Фото з сайту монаршої сім'ї

Як уточнили представники двору, Маргрете доправили до лікарні після комп’ютерної томографії, яка показала ускладнення через падіння. За даними палацу, тромб утворився саме через травму, отриману раніше.

"Її Величність королева Маргрете була госпіталізована до лікарні Рігсгоспіталет та пройшла лікування після того, як комп’ютерна томографія виявила великий тромб у ділянці стегна, що утворився внаслідок попереднього падіння", — йдеться у заяві.

У повідомленні також стверджують, що королева Данії почувається добре, попри обставини пов’язані з її здоров’ям.

Це вже друга госпіталізація королеви у травні. 14 травня її доправили до лікарні через проблеми із серцем. Тоді лікарі провели процедуру балонної дилатації коронарної артерії, після чого Маргрете виписали додому 19 травня.

Останніми роками здоров’я колишньої правительки Данії погіршилося. У 2023 році вона перенесла складну операцію на спині, після якої несподівано вирішила зректися престолу. У січні 2024 року Маргрете II офіційно передала трон своєму старшому синові королю Фредеріку X. Маргрете II правила Данією понад пів століття та залишалася однією з найпопулярніших монархинь Європи.

