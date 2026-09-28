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Дружина Буданова розповіла про стосунки з чоловіком (ФОТО)

Маріанна Буданова розповіла, як вони з Кирилом підтримують одне одного та знаходять час для спілкування під час війни.

28 вересня 2026, 20:20
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Slava Kot

Маріанна Буданова рідко розповідає про особисте життя, однак цього разу зробила виняток. Вона пояснила, як разом з чоловіком Кирилом Будановим підтримує одне одного та знаходить час для спілкування попри війну і постійну зайнятість.

Дружина Буданова розповіла про стосунки з чоловіком (ФОТО)

Маріанна та Кирило Буданові

У коментарі для "ЖВЛ" Маріанна зазначила, що сама продовжує служити, тому зміна посади чоловіка з очільника ГУР на керівника Офісу президента не стала для неї принциповою зміною у повсякденному житті. За її словами, вони обоє постійно перебувають у робочому ритмі, але намагаються знаходити короткі моменти для підтримки одне одного.

"Ми намагаємося віднаходити певні, скажімо так, хвилинки, щоб підтримати одне одного і мати можливість надалі працювати і приносити користь нашій державі", — розповіла Маріанна Буданова.

Вона також наголосила, що під час війни багато українських родин переживають схожі почуття — тривогу за близьких, дітей і власну безпеку. За словами Маріанни, саме через це важливою залишається взаємна підтримка.

Дружина Буданова розповіла про стосунки з чоловіком (ФОТО) - фото 2

Маріанна Буданова

Історія стосунків Маріанни та Кирила Буданових

Кирило та Маріанна Буданови разом понад десять років. Вони познайомилися 17 серпня 2013 року в поїзді "Одеса — Київ". Згодом Кирило запросив Маріанну на побачення, а восени того ж року пара одружилася.

Після початку повномасштабного вторгнення Маріанна вирішила залишитися в Україні та продовжила працювати. У цей період вона також перебувала поруч із чоловіком, підтримуючи його під час роботи. Маріанна Буданова має професійний зв’язок із психологією. Вона працює завідувачкою кафедри юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ, має звання капітана поліції та науковий ступінь доктора філософії в галузі психології.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дружина Буданова на Великдень "засвітила" елітну хустку.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=KrmrUwFFazQ&t=27s
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