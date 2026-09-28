Дружина Буданова розповіла про стосунки з чоловіком (ФОТО)

Маріанна Буданова рідко розповідає про особисте життя, однак цього разу зробила виняток. Вона пояснила, як разом з чоловіком Кирилом Будановим підтримує одне одного та знаходить час для спілкування попри війну і постійну зайнятість.

Маріанна та Кирило Буданові

У коментарі для "ЖВЛ" Маріанна зазначила, що сама продовжує служити, тому зміна посади чоловіка з очільника ГУР на керівника Офісу президента не стала для неї принциповою зміною у повсякденному житті. За її словами, вони обоє постійно перебувають у робочому ритмі, але намагаються знаходити короткі моменти для підтримки одне одного.

"Ми намагаємося віднаходити певні, скажімо так, хвилинки, щоб підтримати одне одного і мати можливість надалі працювати і приносити користь нашій державі", — розповіла Маріанна Буданова.

Вона також наголосила, що під час війни багато українських родин переживають схожі почуття — тривогу за близьких, дітей і власну безпеку. За словами Маріанни, саме через це важливою залишається взаємна підтримка.

Маріанна Буданова

Історія стосунків Маріанни та Кирила Буданових

Кирило та Маріанна Буданови разом понад десять років. Вони познайомилися 17 серпня 2013 року в поїзді "Одеса — Київ". Згодом Кирило запросив Маріанну на побачення, а восени того ж року пара одружилася.

Після початку повномасштабного вторгнення Маріанна вирішила залишитися в Україні та продовжила працювати. У цей період вона також перебувала поруч із чоловіком, підтримуючи його під час роботи. Маріанна Буданова має професійний зв’язок із психологією. Вона працює завідувачкою кафедри юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ, має звання капітана поліції та науковий ступінь доктора філософії в галузі психології.

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