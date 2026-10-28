Джулії Робертс - 59 років: як зараз виглядає зірка фільму "Красуня" (ФОТО)

28 жовтня Джулія Робертс святкує 59-й день народження. Зірка фільмів "Красуня" та "Ерін Брокович", яка стала одним із головних символів Голлівуду в 1990-х роках, і сьогодні привертає увагу своєю зовнішністю. Акторка не приховує вікових змін і виступає за природне старіння без радикальних косметичних втручань.

Джулія Робертс у фільмі "Красуня"

Джулія Робертс неодноразово наголошувала, що хоче старіти з гідністю, гумором і душевним спокоєм. Вона не прагне зберегти обличчя незмінним за допомогою пластичних операцій і вважає важливим залишатися собою.

Джулія Робертс. Фото: Instagram

Однією з найвпізнаваніших рис акторки залишається її фірмова усмішка. Навколо очей помітні природні зморшки, а контури обличчя поступово змінюються з віком. Робертс не намагається повністю приховати ці особливості та зберігає виразну міміку.

Акторка також неодноразово ділилася фотографіями без макіяжу й ретуші. Такий підхід вирізняється на тлі індустрії, де молодий вигляд часто залишається важливою частиною публічного образу знаменитостей.

Джулія Робертс. Фото: Instagram

Джулія Робертс. Фото: Instagram

Змінилася і зачіска Робертс. У часи "Красуні" її візитівкою було об’ємне руде кучеряве волосся. Згодом акторка експериментувала з випрямленими пасмами, темними відтінками та золотистим блондом. Нині вона обирає м’які світлі хвилі, подовжений боб і чубчик, періодично повертаючись до образів, які нагадують про початок її кар’єри.

Джулія Робертс. Фото: Instagram

За словами акторки, рішення не робити підтяжку обличчя було для неї певним кар’єрним ризиком у Голлівуді. Однак із часом особисті пріоритети змістилися в бік сім’ї та внутрішнього благополуччя.

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