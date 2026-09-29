Кличко прямо зізнався, чому його дорослі сини не воюють на війні в Україні

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко відповів на запитання про те, чому його діти не воюють на фронті. Як пояснив Кличко, це пов’язано з їхнім життям за кордоном.

Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

Під час інтерв’ю швейцарському виданню 20 Minuten журналісти запитали Кличка, що він відповів би чоловікам, які воюють в Україні та ставлять питання: чому вони мають ризикувати життям, тоді як діти деяких політиків та бізнесменів живуть за межами країни.

"Ви маєте на увазі це через моїх дітей?", — перепитав Кличко та відповів — "Мої діти ніколи не жили в Україні. Вони народилися в Америці та навчалися в Європі чи Америці".

За словами мера Києва, він сам свого часу тривалий період жив за кордоном, але вирішив повернутися в Україну. Причину такого рішення Кличко пояснив своїм походженням та зв’язком із країною. Кличко також зазначив, що часто буває на фронті.

Коли журналісти зауважили, що Кличко ухиляється від відповіді, то він наголосив, що не варто робити загальні висновки про дітей політиків.

"Що ж мені вам сказати? Що стосується моїх дітей, я вже дав свою відповідь. Я знаю багатьох бізнесменів, чиї діти воюють на передовій, – і я знаю багато контрприкладів. Не можна узагальнювати", — сказав Кличко.

Що відомо про дітей Кличка

У Віталія Кличка та його колишньої дружини Наталії Єгорової троє дітей — 26-річного Єгора-Даніеля, 21-річного Максима та 23-річну доньку Єлизавету-Вікторію. Діти Кличка народилися та значну частину життя провели за межами України. Молодший син Кличка Максим грає в баскетбол і донедавна представляв "Монако", а зараз є гравцем "Іст Кароліна Пайретс" у NCAA.

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