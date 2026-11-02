Колишня Хливнюка закрутила роман з російським олігархом Абрамовичем (ФОТО)

Українська модель Наталія Гоцій, яку раніше пов'язували стосунками з солістом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, з'явилася на публіці в компанії російського бізнесмена Романа Абрамовича. Пара разом відвідала International Art Festival у Баку. Спільні фотографії опублікували папараці, повідомляє видання Oxu.az.

Наталія Гоцій

За інформацією ЗМІ, роман між 42-річною моделлю та 60-річним бізнесменом міг розпочатися ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак ні Гоцій, ні Абрамович публічно не підтверджували своїх стосунків. Спільний вихід на мистецький захід став одним із перших випадків, коли їх зафіксували разом на публіці.

60-річний Роман Абрамович тричі перебував в офіційному шлюбі. Від другої дружини в нього п'ятеро дітей, а третя народила бізнесмену сина та доньку.

Що відомо про Наталію Гоцій

Наталія Гоцій — українська топмодель, яка здобула міжнародне визнання після перемоги на конкурсі Ford Supermodel of the World у 2004 році. Уже за рік вона почала з'являтися на сторінках відомих глянцевих видань, зокрема Vogue, Elle, Marie Claire та Numéro. Модель брала участь у показах Valentino, Dior, Yves Saint Laurent і Dolce & Gabbana, а також представляла аромати Yves Saint Laurent і Carolina Herrera.

Раніше Гоцій була одружена з бізнесменом Романом Ніжником. У подружжя народилося двоє синів — Спартак і Тамерлан. Також модель мала короткотривалі стосунки з Андрієм Хливнюком. Про цей роман стало відомо у 2021 році, вже після його завершення.

Нині Наталія Гоцій веде спортивний Telegram-канал, де публікує тренування та поради щодо фізичної активності. Раніше вона також розвивала YouTube-канал, присвячений здоровому харчуванню, красі та догляду за собою.

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