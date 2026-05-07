Колишня наречена Кличка приголомшила правдою про свою орієнтацію

Американська акторка Гайден Панеттьєр, яка раніше перебувала у стосунках із українським боксером Володимиром Кличком, уперше публічно заявила про свою бісексуальність. Відверте зізнання 36-річна зірка зробила в інтерв’ю Us Weekly та пояснила, чому роками не наважувалася говорити про це відкрито.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєр.

Гайден Панеттьєр заявила, що тривалий час почувалася змушеною відповідати чужим очікуванням і приховувати частину себе. За її словами, тепер настав момент, коли вона готова чесно говорити про власну ідентичність.

"Тепер, коли я вирішила поділитися цим зі світом, я можу впевнено сказати, що так, я бісексуалка", — заявила акторка.

Пенеттьєр зізналася, що протягом багатьох років зустрічалася не лише з чоловіками, а й з жінками. Однак вона пояснила, що страх перед публічністю та постійною увагою папараці заважав їй відкрито говорити про особисте життя.

Акторка також пригадала, що ще в дитинстві більше захоплювалася жінками, однак не почувалася достатньо впевненою, щоб повністю прийняти ці почуття. За її словами, сьогодні вона більше не хоче приховувати важливу частину власного життя.

Окремо Панеттьєр висловилася про стосунки з Володимиром Кличком, з яким виховує доньку Каю-Євдокію. Попри розрив, колишнє подружжя зберегло теплі взаємини.

"Ми дуже близькі, і нас пов’язує глибока дружба", — сказала акторка, наголосивши, що вони разом дбають про доньку та підтримують її під час війни в Україні.

Гейден також згадала перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. За її словами, донька важко переживала новини про війну та ставила складні запитання, зокрема про причини дій Путіна. Акторка зазначила, що найбільше цінує те, що її родина залишається в безпеці, а донька росте в атмосфері любові та підтримки.

