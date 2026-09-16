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"Королева Троєщини" вразила Ніколаса Карму луком та дорогою шубою (ФОТО)

Анетта Барсівна показала свій образ і розповіла Ніколасу Кармі, скільки коштує її одяг.

16 вересня 2026, 21:05
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Slava Kot

Українська блогерка Анетта Барсівна, яку в соцмережах знають як "Королеву Троєщини", знову привернула увагу користувачів. Цього разу вона зустрілася з Ніколасом Кармою, який традиційно поцікавився вартістю її образу. Відповіді блогерки перетворили звичайне запитання про одяг на гумористичний епізод.

"Королева Троєщини" вразила Ніколаса Карму луком та дорогою шубою (ФОТО)

Анетта Барсівна

Для виходу Анетта обрала невимушений міський образ. На ній була біла футболка оверсайз з червоним написом Jaws та зображенням акули з культового фільму "Щелепи". Її блогерка поєднала з широкими синіми джинсами-балонами, підкоченими штанинами та масивними кросівками. Образ доповнили висока зачіска, природний макіяж, бірюзовий манікюр і червона нитка на зап’ясті.

”Королева Троєщини” вразила Ніколаса Карму луком та дорогою шубою (ФОТО) - фото 2

Розповідаючи про свій лук, Барсівна одразу додала властиву їй іронію. Вона зазначила, що цього разу не вдягала прикраси та хутро, аби "не вносити паніку" і не провокувати заздрість.

"На мені дуже дорога одежа, але сьогодні я не надягала свої прикраси, хутро, щоб люди мені не заздрили, цю паніку в них не вносити, щоб заздрість не бурлила", — сказала блогерка.

Особливу увагу привернула згадка про вінтажну шубу. За словами блогерки, її вартість становить 34,5 тисячі доларів, а сама річ датується 1974 роком. 

”Королева Троєщини” вразила Ніколаса Карму луком та дорогою шубою (ФОТО) - фото 2

Не оминула Анетта й свої широкі джинси від українського бренду. Їх вона назвала дорогими та пожартувала, що завдяки розміру такими штанами можна навіть прикрити чоловіка. Окремою деталлю стала шапка, яку, за словами блогерки, у родині передають з покоління в покоління.

Відео із зустрічі швидко привернуло увагу користувачів мережі. У коментарях глядачі відзначали почуття гумору Анетти Барсівни та її енергійну манеру спілкування. Деякі називали блогерку "іконою" та зізнавалися, що хотіли б познайомитися з нею особисто.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що блогерка Анна Алхім оголилася для фотосесії верхи на коні.



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