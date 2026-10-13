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Меган Фокс запустила сторінку з "гарячим" контентом (ФОТО)

Меган Фокс відкрила сторінку з ексклюзивними фото та відео на Subs.com. Скільки коштує підписка і як акторка стала співвласницею платформи.

13 жовтня 2026, 00:30
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Slava Kot

Голлівудська акторка Меган Фокс запустила офіційну сторінку на платформі Subs.com, де пропонує шанувальникам ексклюзивні фото, відео та можливість безпосереднього спілкування. Інтерес до нового проєкту виявився настільки високим, що невдовзі після запуску користувачі почали скаржитися на проблеми з доступом до сайту.

Меган Фокс запустила сторінку з "гарячим" контентом (ФОТО)

Меган Фокс запустила платну сторінку на Subs.com

Про старт проєкту 40-річна зірка оголосила 9 жовтня 2026 року, опублікувавши серію відвертих фотографій в Instagram. Акторка пообіцяла ділитися матеріалами, яких не буде на її інших сторінках у соцмережах.

Доступ до сторінки Меган Фокс на Subs.com коштує 19,99 долара на місяць. Окремі матеріали можна придбати додатково: їхня вартість становить від 18 до 88 доларів.

Меган Фокс запустила сторінку з ”гарячим” контентом (ФОТО) - фото 2

Меган Фокс запустила платну сторінку на Subs.com

Після запуску платформи акторка особисто відреагувала на технічні труднощі, пов’язавши їх із великим напливом користувачів. Вона зазначила, що команда працює над відновленням роботи сайту. Новий проєкт передбачає не лише публікацію ексклюзивного контенту. Фокс також отримала частку власності в Subs.com, ставши учасницею розвитку платформи.

Меган Фокс запустила сторінку з ”гарячим” контентом (ФОТО) - фото 2

Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом

Одним зі співзасновників сервісу є Тім Стоклі, який також брав участь у створенні OnlyFans. Subs.com позиціонує себе як майданчик, що допомагає знаменитостям і творцям контенту напряму взаємодіяти з аудиторією та самостійно контролювати поширення своїх матеріалів.

Фокс пояснила, що для неї важливе питання контролю над власним образом, аудиторією та платформою. На її думку, жінки мають отримувати не лише увагу публіки, а й можливість самостійно розпоряджатися результатами своєї популярності.

"Жінкам десятиліттями казали, що видимість – це сила, тоді як хтось інший володіє платформою, аудиторією чи іміджем. Мене цікавить, що відбувається, коли жінки володіють усіма трьома", — сказала Фокс.

Меган Фокс здобула світову популярність завдяки фільмам "Трансформери" та "Тіло Дженніфер", а також ролям у телевізійних проєктах. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нові фото Меган Фокс у спідньому викликали хвилю чуток про пластику.



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