Модель OnlyFans продала на аукціоні ім'я сина за 1,2 млн: як його назвуть

Британська модель OnlyFans Бонні Блу (Bonnie Blue) заявила, що продала право обрати ім’я її новонародженому синові за 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Переможцем незвичайного аукціону стала компанія BetBolt, що працює у сфері онлайн-азартних ігор та криптоказино. Про результати торгів Бонні Блу повідомила у своїх соцмережах та на власному сайті. За її словами, тепер дитину мають назвати BetBolt.

Модель OnlyFans Бонні Блу продала ім’я сина за 1,2 млн фунтів

Зірка фільмів для дорослих Бонні Блу організувала торги невдовзі після народження сина. Учасники могли запропонувати власний варіант імені, а стартова ставка становила 10 тисяч доларів. За правилами, кожен учасник мав право запропонувати лише одне ім’я, а перемагала найвища ставка.

У підсумку найвищу суму запропонувала BetBolt. Після завершення аукціону Блю заявила, що її син тепер носитиме назву компанії.

"Мій аукціон завершено, і за 1,2 мільйона фунтів стерлінгів мою дитину звуть BetBolt. Я буду кричати "БетБолт" через увесь дитячий майданчик", – заявила Бонні Блю.

Втім, сама модель OnlyFans зізналася, що досі не до кінця розуміє, хто саме стоїть за BetBolt і чим займається компанія. Вона також поставила питання, чи буде переможець аукціону надалі якимось чином присутній у житті дитини.

BetBolt була не єдиною компанією чи учасником, готовим заплатити значну суму за право назвати дитину. Серед інших варіантів фігурували Grok Ілона Маска, за який пропонували 1,1 мільйона, Clavicular — за 1 мільйон, а також PUMP THETRENCHERYA — 801 тисячу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що порноакторка Бонні Блу народила дитину.

Також "Коментарі" писали, що Британська податкова повністю здала ДПС 17,8 тисячі українських моделей OnlyFans.