Обрано найсексуальнішого чоловіка року: хто ним став (ФОТО)

Американський актор Ноа Вайлі, відомий за медичними драмами "Швидка допомога" та "Пітт", отримав звання найсексуальнішого чоловіка світу 2026 року за версією журналу People. Сам актор зізнався, що спочатку не повірив новині й подумав, що це розіграш.

Ноа Вайлі - найсексуальніший чоловік 2026 року за версією People

55-річний Вайлі розповів про свою реакцію в інтерв’ю виданню People. За його словами, він ніколи не очікував, що отримає титул найсексуальнішого чоловіка року.

"Я думав, що це звучить як розіграш — просто ніколи б не подумав, що мені випаде така честь", — каже актор.

Широку популярність Ноа Вайлі здобув завдяки ролі лікаря Джона Картера в культовому серіалі NBC "Швидка допомога". Він працював на одному знімальному майданчику з Джорджем Клуні, Ентоні Едвардсом та Джуліанною Маргуліс.

Згодом Вайлі повернувся до медичної тематики в серіалі HBO "Пітт", де зіграв доктора Майкла "Роббі" Робінавіча. Ця роль принесла йому нову хвилю популярності, а також "Золотий глобус" за найкращу акторську гру в телесеріалі та дві поспіль премії "Еммі" за найкращу акторську гру в драматичному серіалі в 2025 та 2026 роках.

Актор також відомий за роллю Фліна Карсена у франшизі "Бібліотекар" і в серіалі "Бібліотекарі". Крім того, він зіграв Стіва Джобса в телевізійному фільмі "Пірати Кремнієвої долини" 1999 року.

Таким чином, у 2026 році Ноа Вайлі приєднався до списку знаменитостей, яких журнал People раніше визнавав найсексуальнішими чоловіками року. Серед них Патрік Демпсі, Кріс Еванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд та Ідріс Ельба.

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