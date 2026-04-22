Порноакторка Джозефіна Джексон підтримала українських військових (ФОТО)

Українська модель та порноакторка Джозефіна Джексон опублікувала серію фото і відео на підтримку 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія". Публікації швидко розійшлися соцмережами та викликали жваве обговорення серед користувачів.

Джозефіна Джексон підтримала НГУ "Хартія".

На фото Джозефіна Джексон позує у спортивному одязі кольору хакі з назвою підрозділу. На топі та лосінах у які вбрана порноакторка розміщено напис "Хартія".

У короткому відео українська порноакторка біжить пляжем у тому ж образі, демонструючи атрибутику військового формування.

Джозефіна Джексон.

У коментарях українці оцінили колаборацію між Джозефіною Джексон та українськими військовими. Допис з фотографіями зібрав позитивні відгуки користувачів, які підтримали привернення уваги до підрозділу: "Ось вона, ідеальна реклама НГУ"; "Новий амбасадор Хартії. А Жадан в курсі"; "Одразу захотілось в Хартію, в нормальному сенсі, правильна рекламація і колаба крута, молодці"; "А старшина сказав нема нового комплекта літньої форми для пляжа"; "Сильна позиція".

Однак частина користувачів поставилися до кампанії з українською порноакторкою критично, заявивши про недоречність такого формату використання військової символіки: "Сором. Паплюження символіки СОУ має каратись позбавленням волі"; "Сором, далі на ділдо для відосів напис буде?".

Джозефіна Джексон – це українська порноакторка, справжнє ім’я якої Юлія Сенюк. Вона не вперше бере участь у ініціативах на підтримку України. Раніше українська порноакторка долучалася до зборів коштів для військових, допомоги ветеранам та реабілітаційних проєктів.

