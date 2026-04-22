logo_ukra

BTC/USD

78280

ETH/USD

2397.82

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Порноакторка Джозефіна Джексон підтримала українських військових (ФОТО)

Джозефіна Джексон опублікувала фото та відео на підтримку НГУ "Хартія". Колаборація викликала реакцію у соцмережах.

22 квітня 2026, 15:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська модель та порноакторка Джозефіна Джексон опублікувала серію фото і відео на підтримку 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія". Публікації швидко розійшлися соцмережами та викликали жваве обговорення серед користувачів.

Джозефіна Джексон підтримала НГУ "Хартія". Фото: instagram/ta.sama.actorka/

На фото Джозефіна Джексон позує у спортивному одязі кольору хакі з назвою підрозділу. На топі та лосінах у які вбрана порноакторка розміщено напис "Хартія".

Джозефіна Джексон підтримала НГУ "Хартія". Фото: instagram/ta.sama.actorka/

Джозефіна Джексон підтримала НГУ "Хартія". Фото: instagram/ta.sama.actorka/

У короткому відео українська порноакторка біжить пляжем у тому ж образі, демонструючи атрибутику військового формування.

Джозефіна Джексон. Фото: instagram/ta.sama.actorka/

У коментарях українці оцінили колаборацію між Джозефіною Джексон та українськими військовими. Допис з фотографіями зібрав позитивні відгуки користувачів, які підтримали привернення уваги до підрозділу: "Ось вона, ідеальна реклама НГУ"; "Новий амбасадор Хартії. А Жадан в курсі"; "Одразу захотілось в Хартію, в нормальному сенсі, правильна рекламація і колаба крута, молодці"; "А старшина сказав нема нового комплекта літньої форми для пляжа"; "Сильна позиція".

Однак частина користувачів поставилися до кампанії з українською порноакторкою критично, заявивши про недоречність такого формату використання військової символіки: "Сором. Паплюження символіки СОУ має каратись позбавленням волі"; "Сором, далі на ділдо для відосів напис буде?".

Джозефіна Джексон – це українська порноакторка, справжнє ім’я якої Юлія Сенюк. Вона не вперше бере участь у ініціативах на підтримку України. Раніше українська порноакторка долучалася до зборів коштів для військових, допомоги ветеранам та реабілітаційних проєктів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Джозефіна Джексон позувала у декольтованих міні з нагоди свого 31-річчя.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DXWfCMIDJXT/
Теги:

Новини

Всі новини